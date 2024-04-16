Пьяный автомобилист протаранил забор, разделяющий полосы
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов ночью 17 апреля водитель протаранил несколько метров забора. Очевидцы сообщили URA.RU, что мужчина был пьян.
«ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Результат освидетельствования показал наличие 1,2 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, водитель был пьян», — сказал собеседник.
На кадрах заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения — его забрал эвакуатор. По словам очевидцев, водитель остался жив.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского ГИБДД. Ответ ожидается.
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