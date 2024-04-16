В Екатеринбурге пьяный водитель протаранил несколько метров забора. Фото, видео

17 апреля 2024 в 02:43 Размер текста - 17 +

Пьяный автомобилист протаранил забор, разделяющий полосы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов ночью 17 апреля водитель протаранил несколько метров забора. Очевидцы сообщили URA.RU, что мужчина был пьян. «ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Результат освидетельствования показал наличие 1,2 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, водитель был пьян», — сказал собеседник. На кадрах заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения — его забрал эвакуатор. По словам очевидцев, водитель остался жив. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского ГИБДД. Ответ ожидается. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов ночью 17 апреля водитель протаранил несколько метров забора. Очевидцы сообщили URA.RU, что мужчина был пьян. «ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Результат освидетельствования показал наличие 1,2 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, водитель был пьян», — сказал собеседник. На кадрах заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения — его забрал эвакуатор. По словам очевидцев, водитель остался жив. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского ГИБДД. Ответ ожидается.