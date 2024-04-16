16 апреля 2024

В Екатеринбурге пьяный водитель протаранил несколько метров забора. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ограждение, забор, герб екатеринбурга
Пьяный автомобилист протаранил забор, разделяющий полосы Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов ночью 17 апреля водитель протаранил несколько метров забора. Очевидцы сообщили URA.RU, что мужчина был пьян.

«ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Результат освидетельствования показал наличие 1,2 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, водитель был пьян», — сказал собеседник.

На кадрах заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения — его забрал эвакуатор. По словам очевидцев, водитель остался жив.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского ГИБДД. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов ночью 17 апреля водитель протаранил несколько метров забора. Очевидцы сообщили URA.RU, что мужчина был пьян. «ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Результат освидетельствования показал наличие 1,2 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, водитель был пьян», — сказал собеседник. На кадрах заметно, что автомобиль получил серьезные повреждения — его забрал эвакуатор. По словам очевидцев, водитель остался жив. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городского ГИБДД. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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