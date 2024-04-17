Поклонники задарили цветами Диму Билана после концерта в Челябинске. Видео

18 апреля 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

На концерте в Челябинске Билан получил множество букетов цветов Фото: Антон_Белицкий © URA.RU В Челябинске 17 апреля прошел концерт Димы Билана. В своих соцсетях певец поблагодарил челябинцев за теплый прием, букеты цветов и поддержку. «Боже мой, цветы никуда не помещаются. Челябинск, такое ощущение, что вы открыли у себя какое-то поле, где выращиваете цветы. Спасибо и за эквивалент уважения, любви и, может быть, поддержки, я вас тоже очень люблю», — сообщил певец в истории на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Билан также поздравил с весной своих фанатов из Челябинска. Певец упомянул, что обмен энергией на концерте был на «ура». По приезде в Челябинск Дима Билан заселился в отель «Видгоф». В своих соцсетях он сделал обзор на свой номер. Там были беговая дорожка, массажное кресло и украшения для встречи артиста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 17 апреля прошел концерт Димы Билана. В своих соцсетях певец поблагодарил челябинцев за теплый прием, букеты цветов и поддержку. «Боже мой, цветы никуда не помещаются. Челябинск, такое ощущение, что вы открыли у себя какое-то поле, где выращиваете цветы. Спасибо и за эквивалент уважения, любви и, может быть, поддержки, я вас тоже очень люблю», — сообщил певец в истории на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Билан также поздравил с весной своих фанатов из Челябинска. Певец упомянул, что обмен энергией на концерте был на «ура». По приезде в Челябинск Дима Билан заселился в отель «Видгоф». В своих соцсетях он сделал обзор на свой номер. Там были беговая дорожка, массажное кресло и украшения для встречи артиста.