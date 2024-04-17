В Челябинске 17 апреля прошел концерт Димы Билана. В своих соцсетях певец поблагодарил челябинцев за теплый прием, букеты цветов и поддержку.
«Боже мой, цветы никуда не помещаются. Челябинск, такое ощущение, что вы открыли у себя какое-то поле, где выращиваете цветы. Спасибо и за эквивалент уважения, любви и, может быть, поддержки, я вас тоже очень люблю», — сообщил певец в истории на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Билан также поздравил с весной своих фанатов из Челябинска. Певец упомянул, что обмен энергией на концерте был на «ура».
По приезде в Челябинск Дима Билан заселился в отель «Видгоф». В своих соцсетях он сделал обзор на свой номер. Там были беговая дорожка, массажное кресло и украшения для встречи артиста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!