17 апреля 2024

Поклонники задарили цветами Диму Билана после концерта в Челябинске. Видео

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Концерт "Мы вместе" на Красной площади. Москва, билан дмитрий
На концерте в Челябинске Билан получил множество букетов цветов Фото:

В Челябинске 17 апреля прошел концерт Димы Билана. В своих соцсетях певец поблагодарил челябинцев за теплый прием, букеты цветов и поддержку.

«Боже мой, цветы никуда не помещаются. Челябинск, такое ощущение, что вы открыли у себя какое-то поле, где выращиваете цветы. Спасибо и за эквивалент уважения, любви и, может быть, поддержки, я вас тоже очень люблю», — сообщил певец в истории на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Билан также поздравил с весной своих фанатов из Челябинска. Певец упомянул, что обмен энергией на концерте был на «ура».

По приезде в Челябинск Дима Билан заселился в отель «Видгоф». В своих соцсетях он сделал обзор на свой номер. Там были беговая дорожка, массажное кресло и украшения для встречи артиста.

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В Челябинске 17 апреля прошел концерт Димы Билана. В своих соцсетях певец поблагодарил челябинцев за теплый прием, букеты цветов и поддержку. «Боже мой, цветы никуда не помещаются. Челябинск, такое ощущение, что вы открыли у себя какое-то поле, где выращиваете цветы. Спасибо и за эквивалент уважения, любви и, может быть, поддержки, я вас тоже очень люблю», — сообщил певец в истории на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Билан также поздравил с весной своих фанатов из Челябинска. Певец упомянул, что обмен энергией на концерте был на «ура». По приезде в Челябинск Дима Билан заселился в отель «Видгоф». В своих соцсетях он сделал обзор на свой номер. Там были беговая дорожка, массажное кресло и украшения для встречи артиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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