17 апреля 2024

Школьницу на самокате в элитном квартале Екатеринбурга сбил застройщик

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Финал звездного конкура. Екатеринбург, ауди, audi, элитное авто
Мужчина ехал на Audi Q5 (архивное фото) Фото:

Виновником ДТП на улице Шейнкмана, 52Б в Екатеринбурге, в котором пострадала 17-летняя школьница на электросамокате, оказался замгендиректора одной из крупнейших девелоперских компаний города. Об этом URA.RU рассказал информированный источник.

«Топ-менеджер выезжал с парковки на Audi Q5, не заметил девочку и сбил ее. Сейчас она находится в „девятой“ больнице», — поделился собеседник агентства.

По данным городского ОГИБДД, авария произошла 17 апреля в 12:42. Стаж у водителя — 24 года. В момент аварии он был трезв. Ранее его девять раз привлекали к административной ответственности.

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Виновником ДТП на улице Шейнкмана, 52Б в Екатеринбурге, в котором пострадала 17-летняя школьница на электросамокате, оказался замгендиректора одной из крупнейших девелоперских компаний города. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Топ-менеджер выезжал с парковки на Audi Q5, не заметил девочку и сбил ее. Сейчас она находится в „девятой“ больнице», — поделился собеседник агентства. По данным городского ОГИБДД, авария произошла 17 апреля в 12:42. Стаж у водителя — 24 года. В момент аварии он был трезв. Ранее его девять раз привлекали к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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