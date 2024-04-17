Школьницу на самокате в элитном квартале Екатеринбурга сбил застройщик

18 апреля 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Мужчина ехал на Audi Q5 (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Виновником ДТП на улице Шейнкмана, 52Б в Екатеринбурге, в котором пострадала 17-летняя школьница на электросамокате, оказался замгендиректора одной из крупнейших девелоперских компаний города. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Топ-менеджер выезжал с парковки на Audi Q5, не заметил девочку и сбил ее. Сейчас она находится в „девятой“ больнице», — поделился собеседник агентства. По данным городского ОГИБДД, авария произошла 17 апреля в 12:42. Стаж у водителя — 24 года. В момент аварии он был трезв. Ранее его девять раз привлекали к административной ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Виновником ДТП на улице Шейнкмана, 52Б в Екатеринбурге, в котором пострадала 17-летняя школьница на электросамокате, оказался замгендиректора одной из крупнейших девелоперских компаний города. Об этом URA.RU рассказал информированный источник. «Топ-менеджер выезжал с парковки на Audi Q5, не заметил девочку и сбил ее. Сейчас она находится в „девятой“ больнице», — поделился собеседник агентства. По данным городского ОГИБДД, авария произошла 17 апреля в 12:42. Стаж у водителя — 24 года. В момент аварии он был трезв. Ранее его девять раз привлекали к административной ответственности.