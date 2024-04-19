Польская армия подняла в воздух военные самолеты из-за России

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Польша подняла истребители из-за «активности дальней авиации России» Фото:

Польская армия активизировала военные самолеты якобы из-за активности российской авиации в небе. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

«Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», — сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши. Информация размещена в соцсети X.

Это не первый такой случай за последние недели. Так, в последний раз Польша поднимала самолеты в небо 24 марта. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации, на момент публикации ответ не поступил.

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Польская армия активизировала военные самолеты якобы из-за активности российской авиации в небе. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши. «Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», — сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши. Информация размещена в соцсети X. Это не первый такой случай за последние недели. Так, в последний раз Польша поднимала самолеты в небо 24 марта. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации, на момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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