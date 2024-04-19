Польская армия подняла в воздух военные самолеты из-за России

Польская армия активизировала военные самолеты якобы из-за активности российской авиации в небе. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.
«Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве начали действовать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», — сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши. Информация размещена в соцсети X.
Это не первый такой случай за последние недели. Так, в последний раз Польша поднимала самолеты в небо 24 марта. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации, на момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.