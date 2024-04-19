Премьер Венгрии Орбан: Запад в шаге от отправки военных на Украину

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Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник,  stock
Орбан заявил, что отправка военных на Украину утянет Европу на дно Фото:

Запад находится в шаге от отправки военных на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Запад в шаге от того, чтобы отправить военных на Украину, это может утянуть Европу на дно, Брюссель играет с огнем», — заявил Орбан. Он также отметил, что Европа уже потратила на конфликт около 100 млрд евро, а европейские лидеры называют конфликт «своей войной».

Венгерский премьер-министр выступил на мероприятии, которое посвятили началу кампании перед выборами в Европарламент. Трансляцию встречи вел телеканал hir.TV.

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Запад находится в шаге от отправки военных на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Запад в шаге от того, чтобы отправить военных на Украину, это может утянуть Европу на дно, Брюссель играет с огнем», — заявил Орбан. Он также отметил, что Европа уже потратила на конфликт около 100 млрд евро, а европейские лидеры называют конфликт «своей войной». Венгерский премьер-министр выступил на мероприятии, которое посвятили началу кампании перед выборами в Европарламент. Трансляцию встречи вел телеканал hir.TV.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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