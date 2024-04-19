Премьер Венгрии Орбан: Запад в шаге от отправки военных на Украину

Орбан заявил, что отправка военных на Украину утянет Европу на дно
Запад находится в шаге от отправки военных на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Запад в шаге от того, чтобы отправить военных на Украину, это может утянуть Европу на дно, Брюссель играет с огнем», — заявил Орбан. Он также отметил, что Европа уже потратила на конфликт около 100 млрд евро, а европейские лидеры называют конфликт «своей войной».
Венгерский премьер-министр выступил на мероприятии, которое посвятили началу кампании перед выборами в Европарламент. Трансляцию встречи вел телеканал
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