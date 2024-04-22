В челябинском районе депутат добивается возбуждения дела после нападения коллеги

23 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Жалоба от депутата Екатерины Куликовой направлена в прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) депутат райсобрания Екатерина Куликова добивается возбуждения уголовного дела в отношении коллеги Евгения Калиничева за умышленную порчу имущества в результате нападения. В жалобе, поданной в прокуратуру, Куликова настаивает, что он повредил ей телефон. «Так как потерпевшей Екатерине Куликовой причинен ущерб в сумме 11,7 тысячи рублей, согласно диагностике, действия Калиничева подлежат квалификации умышленного уничтожения или повреждения имущества. Способ причинения ущерба неважен», — отмечено в жалобе депутата. По итогам проведенной проверки 30 марта полиция отказалась возбуждать административное дело, усмотрев в ситуации признаки гражданско-правовых отношений. Как следует из подписанного участковым Павлом Данеевым определения, после действий Калиничева функциональных свойств телефон не потерял. Куликова не согласилась с выводами. Нападение коллеги привело к синяку и кровоподтекам, что засвидетельствовал судмедэксперт. Когда Калиничев выхватывал телефон из рук парламентария, у гаджета треснул экран. Девайс может продолжать работать, уверена Куликова, но снижение его хозяйственной ценности можно считать нанесенным ущербом. В подтверждение своих слов депутат привела решение Московского горсуда. Конфликт произошел 28 марта. По словам Куликовой, она пыталась снимать видео, заметив, что Калиничев на повышенных тонах общается с сотрудницей аппарата районного собрания, и испугавшись, что коллега может применить насилие к женщине. Сам Калиничев URA.RU утверждал, что всего лишь пытался прекратить видеосъемку и ничего противоправного не совершал. Реакция прокуратуры района в настоящий момент ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) депутат райсобрания Екатерина Куликова добивается возбуждения уголовного дела в отношении коллеги Евгения Калиничева за умышленную порчу имущества в результате нападения. В жалобе, поданной в прокуратуру, Куликова настаивает, что он повредил ей телефон. «Так как потерпевшей Екатерине Куликовой причинен ущерб в сумме 11,7 тысячи рублей, согласно диагностике, действия Калиничева подлежат квалификации умышленного уничтожения или повреждения имущества. Способ причинения ущерба неважен», — отмечено в жалобе депутата. По итогам проведенной проверки 30 марта полиция отказалась возбуждать административное дело, усмотрев в ситуации признаки гражданско-правовых отношений. Как следует из подписанного участковым Павлом Данеевым определения, после действий Калиничева функциональных свойств телефон не потерял. Куликова не согласилась с выводами. Нападение коллеги привело к синяку и кровоподтекам, что засвидетельствовал судмедэксперт. Когда Калиничев выхватывал телефон из рук парламентария, у гаджета треснул экран. Девайс может продолжать работать, уверена Куликова, но снижение его хозяйственной ценности можно считать нанесенным ущербом. В подтверждение своих слов депутат привела решение Московского горсуда. Конфликт произошел 28 марта. По словам Куликовой, она пыталась снимать видео, заметив, что Калиничев на повышенных тонах общается с сотрудницей аппарата районного собрания, и испугавшись, что коллега может применить насилие к женщине. Сам Калиничев URA.RU утверждал, что всего лишь пытался прекратить видеосъемку и ничего противоправного не совершал. Реакция прокуратуры района в настоящий момент ожидается.