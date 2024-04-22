«Ночь музыки» проведут в госпиталях, где лежат раненые свердловские солдаты

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Оркестр. Москва, концерт, скрипка, классическая музыка, смычок, игра на скрипке, концерт классической музыки, консерватория
Перед бойцами намерены выступить артисты, исполняющие классику Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

Музыковед Эльвира Архангельская предложила провести фестиваль «Ночь музыки» отдельно и для раненых свердловских солдат. Предполагается, что днем 28 июня артисты, исполняющие классическую музыку, дадут концерты в больницах, где лежат бойцы СВО. Об этом Архангельская заявила во время пресс-конференции в ТАСС.

«Мы выступаем с инициативой открыть фестиваль днем проектом, который будет называться „За музыку победы“. Несколько агитбригад готовы выступить в лечебных учреждениях со специально созданными программами. Это будут молодые, очень талантливые музыканты, которые должны сделать так, чтобы люди, находящиеся здесь после тяжелейших испытаний, вошли в эту атмосферу», — поделилась эксперт «Ночи музыки». Также рассматриваются варианты установки экранов, где будет идти трансляция Ural Music Night, чтобы у военных было «ощущение сопричастности».

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Уже известно, что одним из хэдлайнеров станет рок-группа «Смысловые галлюцинации». Также организаторы рассказали, что некоторые музыкальные площадки расположатся в непривычных для зрителей местах или вовсе исчезнут из списка. Следить за соблюдением мер безопасности будут МВД и Росгвардия, появится тщательный досмотр гостей.

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Музыковед Эльвира Архангельская предложила провести фестиваль «Ночь музыки» отдельно и для раненых свердловских солдат. Предполагается, что днем 28 июня артисты, исполняющие классическую музыку, дадут концерты в больницах, где лежат бойцы СВО. Об этом Архангельская заявила во время пресс-конференции в ТАСС. «Мы выступаем с инициативой открыть фестиваль днем проектом, который будет называться „За музыку победы“. Несколько агитбригад готовы выступить в лечебных учреждениях со специально созданными программами. Это будут молодые, очень талантливые музыканты, которые должны сделать так, чтобы люди, находящиеся здесь после тяжелейших испытаний, вошли в эту атмосферу», — поделилась эксперт «Ночи музыки». Также рассматриваются варианты установки экранов, где будет идти трансляция Ural Music Night, чтобы у военных было «ощущение сопричастности». Фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Уже известно, что одним из хэдлайнеров станет рок-группа «Смысловые галлюцинации». Также организаторы рассказали, что некоторые музыкальные площадки расположатся в непривычных для зрителей местах или вовсе исчезнут из списка. Следить за соблюдением мер безопасности будут МВД и Росгвардия, появится тщательный досмотр гостей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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