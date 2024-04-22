«Ночь музыки» проведут в госпиталях, где лежат раненые свердловские солдаты

Перед бойцами намерены выступить артисты, исполняющие классику Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Ural Music Night

Музыковед Эльвира Архангельская предложила провести фестиваль «Ночь музыки» отдельно и для раненых свердловских солдат. Предполагается, что днем 28 июня артисты, исполняющие классическую музыку, дадут концерты в больницах, где лежат бойцы СВО. Об этом Архангельская заявила во время пресс-конференции в ТАСС.

«Мы выступаем с инициативой открыть фестиваль днем проектом, который будет называться „За музыку победы“. Несколько агитбригад готовы выступить в лечебных учреждениях со специально созданными программами. Это будут молодые, очень талантливые музыканты, которые должны сделать так, чтобы люди, находящиеся здесь после тяжелейших испытаний, вошли в эту атмосферу», — поделилась эксперт «Ночи музыки». Также рассматриваются варианты установки экранов, где будет идти трансляция Ural Music Night, чтобы у военных было «ощущение сопричастности».

Фестиваль пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Уже известно, что одним из хэдлайнеров станет рок-группа «Смысловые галлюцинации». Также организаторы рассказали, что некоторые музыкальные площадки расположатся в непривычных для зрителей местах или вовсе исчезнут из списка. Следить за соблюдением мер безопасности будут МВД и Росгвардия, появится тщательный досмотр гостей.