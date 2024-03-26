Суд отложил взыскание миллиарда рублей с челябинских экс-чиновников

27 марта 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Заседание по делу «Агентства инвестиционного развития» региона отложили до 25 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арбитражный суд Челябинской области 26 марта отложил рассмотрение ходатайства конкурсного управляющего «Агентства инвестиционного развития» (АИР) Алексея Пивоварова о взыскании миллиарда рублей с бывших членов наблюдательного совета АИР. В наблюдательный совет входили бывшие члены правительства региона, в том числе экс-губернатор Борис Дубровский и экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев. «Пивоваров заявил несколько ходатайств. Суд установил, что не все участники уведомлены об этом должным образом. Заседание отложили», — сообщил URA.RU один из участников процесса. В картотеке дел суда указано, что рассмотрение ходатайства Пивоварова состоится 25 апреля. АИР было создано в 2013 году правительством региона как специализированная организация для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации, выставив агентству претензии на сумму в 1 млрд 8 млн 99 тысяч рублей. Этот долг, по мнению налоговиков, образовался из-за того, что в 2018 году, когда регионом руководил Дубровский, через АИР провели сделку по покупке 131 квартиры для артистов театров Челябинска. С этой сделки не были уплачены налоги в бюджет. В итоге АИР обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной и ее конкурсным управляющим назначен Пивоваров. Он сначала добился ареста квартир для артистов, но власти региона добились, чтобы арест сняли. Конкурсный управляющий также решил привлечь к субсидиарной ответственности 11 членов бывшего наблюдательного совета АИР, одобривших сделку по покупке квартир. Среди тех, кто по мнению Пивоварова должны разделить между собой миллиардный долг, не только Дубровский и Тефтелев, но и бывшие вице-губернаторы Руслан Гаттаров и Егор Ковальчук, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, экс-министр Сергей Смольников, экс-директора АИР Анатолий Лобко и Алексей Бобов. Также в этом списке председатель Общественной палаты области Николай Дейнеко, бывший член губернаторской комиссии по инвестиции Олег Дубровин, руководитель Торгово-промышленной палаты области Федор Дегтярев и экс-депутат заксобрания области Константин Захаров. По требованию Пивоварова на их имущество наложен арест. Те бывшие члены наблюдательного совета, до кого удалось дозвониться URA.RU, заявили, что не согласны с претензиями в их адрес. Почти все пытались снять арест со своего имущества, но суд им в этом отказал. Конкурсное производство в АИР продлено еще на полгода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Челябинской области 26 марта отложил рассмотрение ходатайства конкурсного управляющего «Агентства инвестиционного развития» (АИР) Алексея Пивоварова о взыскании миллиарда рублей с бывших членов наблюдательного совета АИР. В наблюдательный совет входили бывшие члены правительства региона, в том числе экс-губернатор Борис Дубровский и экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев. «Пивоваров заявил несколько ходатайств. Суд установил, что не все участники уведомлены об этом должным образом. Заседание отложили», — сообщил URA.RU один из участников процесса. В картотеке дел суда указано, что рассмотрение ходатайства Пивоварова состоится 25 апреля. АИР было создано в 2013 году правительством региона как специализированная организация для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации, выставив агентству претензии на сумму в 1 млрд 8 млн 99 тысяч рублей. Этот долг, по мнению налоговиков, образовался из-за того, что в 2018 году, когда регионом руководил Дубровский, через АИР провели сделку по покупке 131 квартиры для артистов театров Челябинска. С этой сделки не были уплачены налоги в бюджет. В итоге АИР обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной и ее конкурсным управляющим назначен Пивоваров. Он сначала добился ареста квартир для артистов, но власти региона добились, чтобы арест сняли. Конкурсный управляющий также решил привлечь к субсидиарной ответственности 11 членов бывшего наблюдательного совета АИР, одобривших сделку по покупке квартир. Среди тех, кто по мнению Пивоварова должны разделить между собой миллиардный долг, не только Дубровский и Тефтелев, но и бывшие вице-губернаторы Руслан Гаттаров и Егор Ковальчук, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, экс-министр Сергей Смольников, экс-директора АИР Анатолий Лобко и Алексей Бобов. Также в этом списке председатель Общественной палаты области Николай Дейнеко, бывший член губернаторской комиссии по инвестиции Олег Дубровин, руководитель Торгово-промышленной палаты области Федор Дегтярев и экс-депутат заксобрания области Константин Захаров. По требованию Пивоварова на их имущество наложен арест. Те бывшие члены наблюдательного совета, до кого удалось дозвониться URA.RU, заявили, что не согласны с претензиями в их адрес. Почти все пытались снять арест со своего имущества, но суд им в этом отказал. Конкурсное производство в АИР продлено еще на полгода.