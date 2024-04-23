Супермодель Наташа Поли публиковала фото из родной Перми

Пермячка считается одной из самых востребованных моделей топ-уровня Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Одна из самых известных мировых моделей Наташа Поли (Наталья Полевщикова), родившаяся в Перми, опубликовала в соцсети фотоснимок вместе с мамой, сделанный на фоне прикамской столицы. Он размещен в подборке кадров.

До этого поста от Полевщиковой не было других сообщений на протяжении пяти недель. Перед фотографией выложено: «It’s been a while» («давно не виделись» — примерный перевод с англ.).

Конкретная дата на фото не обозначена. Судя по окружению, оно было сделано в районе Комсомольской площади. За спиной Наташа Поли и ее мамы — отремонтированные дома Комсомольского проспекта.

Полевщикова родилась в Перми 12 июля 1985 года. Ее дебют в качестве модели состоялся в начале нулевых. Сейчас она сотрудничает с известными домами моды и является одной из самых востребованных моделей топ-уровня.

Свое 36-летие Наташа Поли отмечала в Каннах, где проходил кинофестиваль. На празднике выступил пермяк DJ Smash (Андрей Ширман).

С 18 лет Наташа Поли (справа) работает на показах известных мировых брендов Фото: соцсети Наташи Поли