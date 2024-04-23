Глава Минздрава Крыма пообещал подать в отставку, если не будет лекарств

24 апреля 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Министр заявил, что ведомство проведет закупки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский заявил о готовности уйти в отставку, если в регионе не будут урегулированы вопросы с поставками лекарственных препаратов. Об этом он написал в Telegram. «Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года. Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — написал Скорупский в своем telegram -канале. Скорупский уточнил, что ведомство планирует закупку обширного списка препаратов для льготных категорий граждан, и большая часть необходимых наименований уже приобретена. Также он информировал о предстоящей закупке недостающих лекарств с ожидаемым сроком поставки до 15 мая 2024 года и предоставил ссылки для ознакомления с перечнем доступных и требующихся к закупке препаратов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский заявил о готовности уйти в отставку, если в регионе не будут урегулированы вопросы с поставками лекарственных препаратов. Об этом он написал в Telegram. «Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года. Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — написал Скорупский в своем telegram-канале. Скорупский уточнил, что ведомство планирует закупку обширного списка препаратов для льготных категорий граждан, и большая часть необходимых наименований уже приобретена. Также он информировал о предстоящей закупке недостающих лекарств с ожидаемым сроком поставки до 15 мая 2024 года и предоставил ссылки для ознакомления с перечнем доступных и требующихся к закупке препаратов.