Глава Минздрава Крыма пообещал подать в отставку, если не будет лекарств

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский заявил о готовности уйти в отставку, если в регионе не будут урегулированы вопросы с поставками лекарственных препаратов. Об этом он написал в Telegram.
«Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года. Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — написал Скорупский в
Скорупский уточнил, что ведомство планирует закупку обширного списка препаратов для льготных категорий граждан, и большая часть необходимых наименований уже приобретена. Также он информировал о предстоящей закупке недостающих лекарств с ожидаемым сроком поставки до 15 мая 2024 года и предоставил ссылки для ознакомления с перечнем доступных и требующихся к закупке препаратов.
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