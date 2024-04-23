23 апреля 2024

Глава Минздрава Крыма пообещал подать в отставку, если не будет лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр заявил, что ведомство проведет закупки Фото:

Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский заявил о готовности уйти в отставку, если в регионе не будут урегулированы вопросы с поставками лекарственных препаратов. Об этом он написал в Telegram.

«Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года. Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — написал Скорупский в своем telegram-канале.

Скорупский уточнил, что ведомство планирует закупку обширного списка препаратов для льготных категорий граждан, и большая часть необходимых наименований уже приобретена. Также он информировал о предстоящей закупке недостающих лекарств с ожидаемым сроком поставки до 15 мая 2024 года и предоставил ссылки для ознакомления с перечнем доступных и требующихся к закупке препаратов.

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Министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский заявил о готовности уйти в отставку, если в регионе не будут урегулированы вопросы с поставками лекарственных препаратов. Об этом он написал в Telegram. «Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые необходимы были в начале года. Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — написал Скорупский в своем telegram-канале. Скорупский уточнил, что ведомство планирует закупку обширного списка препаратов для льготных категорий граждан, и большая часть необходимых наименований уже приобретена. Также он информировал о предстоящей закупке недостающих лекарств с ожидаемым сроком поставки до 15 мая 2024 года и предоставил ссылки для ознакомления с перечнем доступных и требующихся к закупке препаратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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