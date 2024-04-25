Задержанных вместе с экс-невесткой Чернецкого увезли в Челябинск

Задержанных по подозрению в мошенничестве директоров АО «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева и ООО «Шудья» Василия Петрова увезли в челябинское СИЗО-7, вслед за бывшей невесткой вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасией. Все они идут по одному уголовному делу, сказал информированный источник URA.RU.
По словам другого собеседника, якобы это было сделано для того, чтобы в Екатеринбурге никто не оказывал давления на фигурантов. «Так до них будет труднее добраться. Тем более, что СИЗО-7 находится при УФСБ по Челябинской области, там все строго», — объяснил он.
Чернецкая, Шахмаев и Петров были задержаны после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Туда сотрудники ФСБ и СК, по данным URA.RU, пришли по наводке налоговиков. По неофициальным данным, группа занималась обналичкой, речь может идти о налоговом нарушении на сумму до миллиарда рублей. Расследованием занимается четвертое следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета. Собеседники, знакомые с Чернецкой, допускают, что она могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.
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