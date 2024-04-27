Redkassa объяснил причину рассылки приглашений на концерт Кобзона в «Крокус»

Клиенты билетного сервиса Redkassa столкнулись с неожиданными СМС-сообщениями, приглашающими их на концерт певца Иосифа Кобзона, который ушел из жизни в 2018 году. При этом в качестве места проведения концерта был обозначен «Крокус Сити Холл». Компания объяснила произошедшее техническим сбоем на своем сайте.
«Сейчас мы решаем ситуацию с неисправностью сайта. СМС-сообщения просим игнорировать», — сообщили в компании через официальный аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».
Telegram-канал «Осторожно Новости» ранее предположил, что сервис мог быть взломан. Он опубликовал скриншот с полученным одним из пользователей сообщением о приглашении на концерт Кобзона.
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