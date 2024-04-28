28 апреля 2024

В Челябинске бомж вытащил паспорт из незапертой квартиры и продал его владельцу

Бомж вернул челябинцу ранее похищенный паспорт за 17 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина без определенного места жительства вытащил чужой паспорт из открытой квартиры Фото:

Жителю Челябинска, у которого ранее из незапертой квартиры исчез паспорт, продали документы за 17 тысяч рублей. С предложением вернуть их за вознаграждение к мужчине обратился бомж, который сам же за сутки до этого похитил их. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Потерпевший пояснил, что на следующий день после совершения кражи ему поступил телефонный звонок от неизвестного. Собеседник сообщил, что нашел документы и готов вернуть их за 17 тысяч рублей. Мужчина перевел средства, после чего забрал сумку с документами в заранее оговоренном месте», — рассказали в региональном главке.

Заподозрив неладное, челябинец обратился в полицию. В итоге сотрудники отдела уголовного розыска Управления МВД России установили и задержали звонившего. Им оказался ранее судимый мужчина без определенного места жительства 1969 года рождения. Он ходил по многоквартирным домам и дергая дверные ручки, искал незапертые квартиры. Из одной из них и умыкнул сумку, в которой обнаружил номер телефона владельца. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

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Жителю Челябинска, у которого ранее из незапертой квартиры исчез паспорт, продали документы за 17 тысяч рублей. С предложением вернуть их за вознаграждение к мужчине обратился бомж, который сам же за сутки до этого похитил их. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Потерпевший пояснил, что на следующий день после совершения кражи ему поступил телефонный звонок от неизвестного. Собеседник сообщил, что нашел документы и готов вернуть их за 17 тысяч рублей. Мужчина перевел средства, после чего забрал сумку с документами в заранее оговоренном месте», — рассказали в региональном главке. Заподозрив неладное, челябинец обратился в полицию. В итоге сотрудники отдела уголовного розыска Управления МВД России установили и задержали звонившего. Им оказался ранее судимый мужчина без определенного места жительства 1969 года рождения. Он ходил по многоквартирным домам и дергая дверные ручки, искал незапертые квартиры. Из одной из них и умыкнул сумку, в которой обнаружил номер телефона владельца. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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