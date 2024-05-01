Всего во Франции запланировано 340 акций ко Дню труда
На первомайских демонстрациях в Париже произошли столкновения с полицией, вызванные беспорядками со стороны левых радикалов. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что протестующие пришли на акции в Париже и Лионе с ножами и кастетами. Также они забросали полицейских пиротехникой. Силовики в ответ применили против радикалов слезоточивый газ и водометы. Всего во Франции 1 мая запланировано 340 акций, приуроченных ко Дню труда.
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