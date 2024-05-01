Участники первомайской демонстрации в Париже устроили беспорядки. Видео

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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, триумфальная арка, флаг франции, франция
Всего во Франции запланировано 340 акций ко Дню труда Фото:

На первомайских демонстрациях в Париже произошли столкновения с полицией, вызванные беспорядками со стороны левых радикалов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что протестующие пришли на акции в Париже и Лионе с ножами и кастетами. Также они забросали полицейских пиротехникой. Силовики в ответ применили против радикалов слезоточивый газ и водометы. Всего во Франции 1 мая запланировано 340 акций, приуроченных ко Дню труда.

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На первомайских демонстрациях в Париже произошли столкновения с полицией, вызванные беспорядками со стороны левых радикалов. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что протестующие пришли на акции в Париже и Лионе с ножами и кастетами. Также они забросали полицейских пиротехникой. Силовики в ответ применили против радикалов слезоточивый газ и водометы. Всего во Франции 1 мая запланировано 340 акций, приуроченных ко Дню труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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