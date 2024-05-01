В мире Европа Участники первомайской демонстрации в Париже устроили беспорядки. Видео 01 мая 2024 в 18:59 Размер текста - 17 + Всего во Франции запланировано 340 акций ко Дню труда Фото: Анна Майорова © URA.RU На первомайских демонстрациях в Париже произошли столкновения с полицией, вызванные беспорядками со стороны левых радикалов. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что протестующие пришли на акции в Париже и Лионе с ножами и кастетами. Также они забросали полицейских пиротехникой. Силовики в ответ применили против радикалов слезоточивый газ и водометы. Всего во Франции 1 мая запланировано 340 акций, приуроченных ко Дню труда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На первомайских демонстрациях в Париже произошли столкновения с полицией, вызванные беспорядками со стороны левых радикалов. Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что протестующие пришли на акции в Париже и Лионе с ножами и кастетами. Также они забросали полицейских пиротехникой. Силовики в ответ применили против радикалов слезоточивый газ и водометы. Всего во Франции 1 мая запланировано 340 акций, приуроченных ко Дню труда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям