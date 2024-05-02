Конкурсы по благоустройству городов Дальнего Востока продлят до 2030 года

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Михаил Мишустин посетил VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Владивосток, мишустин михаил
Об этом глава правительства объявил на совещании с вице-премьерами Фото:

Малые города Дальнего Востока смогут участвовать в конкурсах на получение средств для благоустройства общественных пространств до 2030 года. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами правительства второго мая. Трансляция совещания велась в эфире телеканала «Россия-24».

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«Конкурс для муниципалитетов Дальневосточного Федерального округа продлевается до 2030 года и будет проходить вместе с основным всероссийским конкурсом. В конце каждого года будут определяться 48 дальневосточных проектов-победителей и 240 лучших проектов со всей России», — рассказал глава правительства.

Основное правило — участие в конкурсе малых городов (до 250 тысяч населения) — останется прежним. В конкурсных программах также останутся и малые поселения (до пяти тысяч человек). Размер премии за успешно представленный проект составит от 50 до 300 тысяч рублей. «Людям везде нужны места, где можно отдыхать, гулять с детьми. А благодаря конкурсу их станет просто намного больше», — отметил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство запускает третий этап модернизации Байкало-Амурской магистрали. Планируется, что общие траты государства и частных инвесторов составят 3,7 трлн рублей.

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Малые города Дальнего Востока смогут участвовать в конкурсах на получение средств для благоустройства общественных пространств до 2030 года. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами правительства второго мая. Трансляция совещания велась в эфире телеканала «Россия-24». «Конкурс для муниципалитетов Дальневосточного Федерального округа продлевается до 2030 года и будет проходить вместе с основным всероссийским конкурсом. В конце каждого года будут определяться 48 дальневосточных проектов-победителей и 240 лучших проектов со всей России», — рассказал глава правительства. Основное правило — участие в конкурсе малых городов (до 250 тысяч населения) — останется прежним. В конкурсных программах также останутся и малые поселения (до пяти тысяч человек). Размер премии за успешно представленный проект составит от 50 до 300 тысяч рублей. «Людям везде нужны места, где можно отдыхать, гулять с детьми. А благодаря конкурсу их станет просто намного больше», — отметил Мишустин. Ранее сообщалось, что правительство запускает третий этап модернизации Байкало-Амурской магистрали. Планируется, что общие траты государства и частных инвесторов составят 3,7 трлн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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