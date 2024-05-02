Конкурсы по благоустройству городов Дальнего Востока продлят до 2030 года

02 мая 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Об этом глава правительства объявил на совещании с вице-премьерами Фото: Георгий Бергал © URA.RU Малые города Дальнего Востока смогут участвовать в конкурсах на получение средств для благоустройства общественных пространств до 2030 года. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами правительства второго мая. Трансляция совещания велась в эфире телеканала «Россия-24». Статья по теме Россия меняет приоритеты в нефтегазовой отрасли «Конкурс для муниципалитетов Дальневосточного Федерального округа продлевается до 2030 года и будет проходить вместе с основным всероссийским конкурсом. В конце каждого года будут определяться 48 дальневосточных проектов-победителей и 240 лучших проектов со всей России», — рассказал глава правительства. Основное правило — участие в конкурсе малых городов (до 250 тысяч населения) — останется прежним. В конкурсных программах также останутся и малые поселения (до пяти тысяч человек). Размер премии за успешно представленный проект составит от 50 до 300 тысяч рублей. «Людям везде нужны места, где можно отдыхать, гулять с детьми. А благодаря конкурсу их станет просто намного больше», — отметил Мишустин. Ранее сообщалось, что правительство запускает третий этап модернизации Байкало-Амурской магистрали. Планируется, что общие траты государства и частных инвесторов составят 3,7 трлн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Малые города Дальнего Востока смогут участвовать в конкурсах на получение средств для благоустройства общественных пространств до 2030 года. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами правительства второго мая. Трансляция совещания велась в эфире телеканала «Россия-24». «Конкурс для муниципалитетов Дальневосточного Федерального округа продлевается до 2030 года и будет проходить вместе с основным всероссийским конкурсом. В конце каждого года будут определяться 48 дальневосточных проектов-победителей и 240 лучших проектов со всей России», — рассказал глава правительства. Основное правило — участие в конкурсе малых городов (до 250 тысяч населения) — останется прежним. В конкурсных программах также останутся и малые поселения (до пяти тысяч человек). Размер премии за успешно представленный проект составит от 50 до 300 тысяч рублей. «Людям везде нужны места, где можно отдыхать, гулять с детьми. А благодаря конкурсу их станет просто намного больше», — отметил Мишустин. Ранее сообщалось, что правительство запускает третий этап модернизации Байкало-Амурской магистрали. Планируется, что общие траты государства и частных инвесторов составят 3,7 трлн рублей.