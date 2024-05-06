Челябинский контрактник украл взрывчатку и попался полиции

06 мая 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

У контрактника изъяли 55 украденных патронов, детонаторы и взрывчатое вещество Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области военнослужащий украл с полигона боеприпасы, детонаторы и взрывчатку. Спустя 27 лет он был задержан при попытке провезти их по железной дороге, сообщили URA.RU 6 мая в челябинском гарнизонном суде. «На полигоне войсковой части в феврале 1997 года военнослужащий нашел полиэтиленовый пакет, в котором находились 55 боевых патронов различного калибра, четыре имитационных патрона, пять электродетонаторов и почти 500 граммов взрывчатого вещества. Он присвоил их и спрятал у себя дома. В августе 2024 года мужчина перевез их до здания железнодорожного вокзала „Челябинск-Главный“, где все это было обнаружено и изъято сотрудниками полиции», — пояснили в пресс-службе суда. В ходе рассмотрения уголовного дела суд признал военнослужащего виновным. Он приговорен к четырем годам заключения условно с испытательным сроком в два года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области военнослужащий украл с полигона боеприпасы, детонаторы и взрывчатку. Спустя 27 лет он был задержан при попытке провезти их по железной дороге, сообщили URA.RU 6 мая в челябинском гарнизонном суде. «На полигоне войсковой части в феврале 1997 года военнослужащий нашел полиэтиленовый пакет, в котором находились 55 боевых патронов различного калибра, четыре имитационных патрона, пять электродетонаторов и почти 500 граммов взрывчатого вещества. Он присвоил их и спрятал у себя дома. В августе 2024 года мужчина перевез их до здания железнодорожного вокзала „Челябинск-Главный“, где все это было обнаружено и изъято сотрудниками полиции», — пояснили в пресс-службе суда. В ходе рассмотрения уголовного дела суд признал военнослужащего виновным. Он приговорен к четырем годам заключения условно с испытательным сроком в два года.