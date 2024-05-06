Челябинский контрактник украл взрывчатку и попался полиции

В Челябинской области военнослужащий украл с полигона боеприпасы, детонаторы и взрывчатку. Спустя 27 лет он был задержан при попытке провезти их по железной дороге, сообщили URA.RU 6 мая в челябинском гарнизонном суде.
«На полигоне войсковой части в феврале 1997 года военнослужащий нашел полиэтиленовый пакет, в котором находились 55 боевых патронов различного калибра, четыре имитационных патрона, пять электродетонаторов и почти 500 граммов взрывчатого вещества. Он присвоил их и спрятал у себя дома. В августе 2024 года мужчина перевез их до здания железнодорожного вокзала „Челябинск-Главный“, где все это было обнаружено и изъято сотрудниками полиции», — пояснили в пресс-службе суда.
В ходе рассмотрения уголовного дела суд признал военнослужащего виновным. Он приговорен к четырем годам заключения условно с испытательным сроком в два года.
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