На изгибе челябинской дороги мотоциклист улетел в кювет

ГИБДД расследует смертельную аварию
В Каслинском районе (Челябинская область) водитель мотоцикла «Рейсер» 8 мая не справился с управлением и вылетел в кювет на изгибе дороги. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«ДТП произошло на 22 километре автодороги „Касли — В. Уфалей“. Мотоциклист не справился с управлением. На изгибе дороги влево он совершил съезд в правый кювет», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!