На изгибе челябинской дороги мотоциклист улетел в кювет

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ГИБДД расследует смертельную аварию Фото:

В Каслинском районе (Челябинская область) водитель мотоцикла «Рейсер» 8 мая не справился с управлением и вылетел в кювет на изгибе дороги. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«ДТП произошло на 22 километре автодороги „Касли — В. Уфалей“. Мотоциклист не справился с управлением. На изгибе дороги влево он совершил съезд в правый кювет», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.

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В Каслинском районе (Челябинская область) водитель мотоцикла «Рейсер» 8 мая не справился с управлением и вылетел в кювет на изгибе дороги. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «ДТП произошло на 22 километре автодороги „Касли — В. Уфалей“. Мотоциклист не справился с управлением. На изгибе дороги влево он совершил съезд в правый кювет», — отмечают в пресс-службе ведомства. Мотоциклист от полученных травм скончался на месте аварии. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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