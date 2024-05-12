При повторном обрушении дома в Белгороде спасатели и волонтеры не пострадали

12 мая 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Обрушение верхнего перекрытия дома не задело спасателей, сообщил Гладков (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома При обрушении крыши многоэтажного дома в Белгороде спасатели и волонтеры не пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Спасатели и волонтеры не пострадали во время обрушения верхнего перекрытия», — сообщил Гладков. Его слова передает telegram-канал Mash. Ранее в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Предварительно, причиной стал снаряд ВСУ, попавший в здание. Позже стало известно об обрушении крыши дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При обрушении крыши многоэтажного дома в Белгороде спасатели и волонтеры не пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Спасатели и волонтеры не пострадали во время обрушения верхнего перекрытия», — сообщил Гладков. Его слова передает telegram-канал Mash. Ранее в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Предварительно, причиной стал снаряд ВСУ, попавший в здание. Позже стало известно об обрушении крыши дома.