При повторном обрушении дома в Белгороде спасатели и волонтеры не пострадали

Обрушение верхнего перекрытия дома не задело спасателей, сообщил Гладков (архивное фото)
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
При обрушении крыши многоэтажного дома в Белгороде спасатели и волонтеры не пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Спасатели и волонтеры не пострадали во время обрушения верхнего перекрытия», — сообщил Гладков. Его слова передает telegram-канал Mash.
Ранее в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Предварительно, причиной стал снаряд ВСУ, попавший в здание. Позже стало известно об обрушении крыши дома.
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