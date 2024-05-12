При повторном обрушении дома в Белгороде спасатели и волонтеры не пострадали

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Обрушение верхнего перекрытия дома не задело спасателей, сообщил Гладков (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

При обрушении крыши многоэтажного дома в Белгороде спасатели и волонтеры не пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Спасатели и волонтеры не пострадали во время обрушения верхнего перекрытия», — сообщил Гладков. Его слова передает telegram-канал Mash.

Ранее в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Предварительно, причиной стал снаряд ВСУ, попавший в здание. Позже стало известно об обрушении крыши дома.

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При обрушении крыши многоэтажного дома в Белгороде спасатели и волонтеры не пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Спасатели и волонтеры не пострадали во время обрушения верхнего перекрытия», — сообщил Гладков. Его слова передает telegram-канал Mash. Ранее в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного дома. Предварительно, причиной стал снаряд ВСУ, попавший в здание. Позже стало известно об обрушении крыши дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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