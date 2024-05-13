В Златоусте власти расторгнут договор с крупнейшим арендатором котельных

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, котельная, отопление, жкх, энергетика, теплоэнергетика
Реформирование теплоснабжающего сектора Златоуста началось с открытия новой котельной металлургического района в 2023 году Фото:

В Златоусте (Челябинская область) власти расторгнут долгосрочный договор аренды котельных с компанией «Теплоэнергетик». Как URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии, документы находятся в стадии проработки.

«В администрации округа решение о расторжении договора прорабатывается. Документы пока находятся в стадии согласования и корректировки», — сообщили URA.RU в мэрии.

По данным URA.RU, решение о сроках расторжения договоров пока не принято. Формально документы действуют до 2027 года, однако в «Теплоэнергетике» согласились добровольно расторгнуть соглашения в ответ на просьбы второй стороны.

На обслуживании компании находятся 10 котельных во всех районах города и Веселовке, кроме района машзавода. В настоящий момент у сторон нет понимания, все ли объекты будут возвращены муниципалитету. На некоторых из них запущены процессы модернизации. Предварительно планировалось, что договоры будут расторгнуты с 1 июня, однако сроки могут продлить. Ряд решений может быть принят на совещании в мэрии 17 мая.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к руководству «Теплоэнергетика». К моменту публикации ответы не получены.

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В Златоусте (Челябинская область) власти расторгнут долгосрочный договор аренды котельных с компанией «Теплоэнергетик». Как URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии, документы находятся в стадии проработки. «В администрации округа решение о расторжении договора прорабатывается. Документы пока находятся в стадии согласования и корректировки», — сообщили URA.RU в мэрии. По данным URA.RU, решение о сроках расторжения договоров пока не принято. Формально документы действуют до 2027 года, однако в «Теплоэнергетике» согласились добровольно расторгнуть соглашения в ответ на просьбы второй стороны. На обслуживании компании находятся 10 котельных во всех районах города и Веселовке, кроме района машзавода. В настоящий момент у сторон нет понимания, все ли объекты будут возвращены муниципалитету. На некоторых из них запущены процессы модернизации. Предварительно планировалось, что договоры будут расторгнуты с 1 июня, однако сроки могут продлить. Ряд решений может быть принят на совещании в мэрии 17 мая. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к руководству «Теплоэнергетика». К моменту публикации ответы не получены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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