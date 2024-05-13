13 мая 2024

Вучич объяснил, почему встретился с женой Зеленского и главой МИД Украины

Вучич: Сербии нужно сотрудничать с Киевом, не признавшим Косово
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Александр Вучич,  stock
Вучич встретился с женой Зеленского из-за позиции Украины по Косово Фото:

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул важность диалога с Украиной, учитывая ее позицию по Косово и значимость страны на международной арене. Об этом Вучич рассказал в беседе с журналистами.

«А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?» — обратился Вучич к журналистам, объясняя свою позицию по встрече с украинскими официальными лицами. Слова Вучича приводит РИА Новости.

В рамках укрепления двусторонних отношений 13 мая прошла встреча Вучича с супругой президент Украины Еленой Зеленской в Белграде. Однако, как предупреждает Елена Гуськова из Института славяноведения РАН, такой шаг может вызвать недовольство среди сербского населения.

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Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул важность диалога с Украиной, учитывая ее позицию по Косово и значимость страны на международной арене. Об этом Вучич рассказал в беседе с журналистами. «А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?» — обратился Вучич к журналистам, объясняя свою позицию по встрече с украинскими официальными лицами. Слова Вучича приводит РИА Новости. В рамках укрепления двусторонних отношений 13 мая прошла встреча Вучича с супругой президент Украины Еленой Зеленской в Белграде. Однако, как предупреждает Елена Гуськова из Института славяноведения РАН, такой шаг может вызвать недовольство среди сербского населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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