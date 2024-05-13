13 мая 2024

Работу «Банка с супом Campbell» Энди Уорхола выставили на торги в Екатеринбурге. Фото

Аукционный дом «Литфонд» проведет торги 18 мая в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка работ Энди Уорхола в "Покровском пассаже". Екатеринбург, уорхол энди, бюст
На аукционе можно купить четыре работы Энди Уорхола Фото:

В Екатеринбурге 18 мая пройдут торги, на которых можно купить работы Марка Шагала, Эрнста Неизвестного, первое издание «Бесов» Федора Достоевского и даже знаменитую «Банку с супом Campbell» Энди Уорхола. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

«Удачей для коллекционеров станет возможность побороться за креативы от отца мирового „глянца“ Энди Уорхола. Так, в числе его работ на торги заявлены знаменитый „Банан“ […] по лидирующей ставке 65 000 рублей; гравюра Pepsi Cola […] оценивается по лидирующей ставке 75 000 рублей и аналогичная ставка указана за композицию Tomato soup. […] Лидирующая ставка 90 000 рублей указана за экземпляр № 418 композиции Chanel № 5 из тиража 500 экземпляров», — рассказали представители «Литфонда». Покупатели также смогут претендовать на автограф Уорхола, который он оставил на долларовой купюре США в 1980-е годы.

Среди лотов есть картина Марка Шагала «Мечта (Сновидение)» за 120 000 рублей, демонстрационная электрофицированая модель немецкого автомобиля Hohm 1963 года за 420 тысяч, нательный крест «Сердце Христа» от Эрнста Неизвестного за 60 тысяч, первое прижизненное издание «Бесов» Федора Достоевского за 300 тысяч. Кроме этого, в списке числятся работы Виталия Воловича и Миши Брусиловского, скульптура «Джигитовка лезгин» Евгения Лансере, икона «К празднованию 300-летия Дома Романовых», подборка документов из переписки Сибирского приказа, первое издание пародийного детективного романа Мариэтты Шагинян «Месс-Менд, или Янки в Петрограде», архив танцовщицы Елены Анненковой и многое другое.

В феврале на аукционе «Литфонда» выставляли Невьянские иконы, автографы художника Николая Рериха и работы Эрнста Неизвестного.

Работа Tomato soup — одна из самых известных у Энди Уорхола, всего в мире существует 100 экземпляров
Работа Tomato soup — одна из самых известных у Энди Уорхола, всего в мире существует 100 экземпляров
Еще один любопытный лот — гравюра Pepsi Cola от Уорхола
Еще один любопытный лот — гравюра Pepsi Cola от Уорхола
Автограф на долларовой купюре от Энди Уорхола
Автограф на долларовой купюре от Энди Уорхола
Работа «Мечта (Сновидение)» написана Марком Шагалом в 1994 году в Париже
Работа «Мечта (Сновидение)» написана Марком Шагалом в 1994 году в Париже
Действующая демонстрационная модель автомобиля Hohm
Действующая демонстрационная модель автомобиля Hohm
Нательный крест «Сердце Христа» от Эрнста Неизвестного
Нательный крест «Сердце Христа» от Эрнста Неизвестного
Эскиз к картине «Каин и Авель» Миши Брусиловского
Эскиз к картине «Каин и Авель» Миши Брусиловского

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В Екатеринбурге 18 мая пройдут торги, на которых можно купить работы Марка Шагала, Эрнста Неизвестного, первое издание «Бесов» Федора Достоевского и даже знаменитую «Банку с супом Campbell» Энди Уорхола. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аукционного дома «Литфонд». «Удачей для коллекционеров станет возможность побороться за креативы от отца мирового „глянца“ Энди Уорхола. Так, в числе его работ на торги заявлены знаменитый „Банан“ […] по лидирующей ставке 65 000 рублей; гравюра Pepsi Cola […] оценивается по лидирующей ставке 75 000 рублей и аналогичная ставка указана за композицию Tomato soup. […] Лидирующая ставка 90 000 рублей указана за экземпляр № 418 композиции Chanel № 5 из тиража 500 экземпляров», — рассказали представители «Литфонда». Покупатели также смогут претендовать на автограф Уорхола, который он оставил на долларовой купюре США в 1980-е годы. Среди лотов есть картина Марка Шагала «Мечта (Сновидение)» за 120 000 рублей, демонстрационная электрофицированая модель немецкого автомобиля Hohm 1963 года за 420 тысяч, нательный крест «Сердце Христа» от Эрнста Неизвестного за 60 тысяч, первое прижизненное издание «Бесов» Федора Достоевского за 300 тысяч. Кроме этого, в списке числятся работы Виталия Воловича и Миши Брусиловского, скульптура «Джигитовка лезгин» Евгения Лансере, икона «К празднованию 300-летия Дома Романовых», подборка документов из переписки Сибирского приказа, первое издание пародийного детективного романа Мариэтты Шагинян «Месс-Менд, или Янки в Петрограде», архив танцовщицы Елены Анненковой и многое другое. В феврале на аукционе «Литфонда» выставляли Невьянские иконы, автографы художника Николая Рериха и работы Эрнста Неизвестного.
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