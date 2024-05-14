14 мая 2024

В Челябинскую область не пустили 66 тонн газировки неизвестного производства

© Служба новостей «URA.RU»
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За четыре месяца 2024 года таможенники остановили ввоз восьми партий газировки без маркировки
За четыре месяца 2024 года таможенники остановили ввоз восьми партий газировки без маркировки Фото:

В Челябинскую область с начала 2024 года не пропустили восемь партий газированных напитков неизвестного производства весом 66 тонн. Продукция была без маркировок, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«За четыре месяца 2024 года на границе задержано восемь партий газированных напитков или 115 тысяч бутылок общим весом 66 тонн. Иностранная продукция выявлена сотрудниками Челябинской таможни совместно с пограничным управлением ФСБ по региону», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Товар без обязательной маркировки планировали продавать в России. После экспертизы данные передали компетентным органам для привлечения перевозчиков к ответственности. Как отметил начальник таможенного контроля Денис Цымбал, из-за акциза на сахар есть вероятность его замены на заменители, которые могут быть опасны. Обязательная маркировка гарантирует состав и качество партии.

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В Челябинскую область с начала 2024 года не пропустили восемь партий газированных напитков неизвестного производства весом 66 тонн. Продукция была без маркировок, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «За четыре месяца 2024 года на границе задержано восемь партий газированных напитков или 115 тысяч бутылок общим весом 66 тонн. Иностранная продукция выявлена сотрудниками Челябинской таможни совместно с пограничным управлением ФСБ по региону», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Товар без обязательной маркировки планировали продавать в России. После экспертизы данные передали компетентным органам для привлечения перевозчиков к ответственности. Как отметил начальник таможенного контроля Денис Цымбал, из-за акциза на сахар есть вероятность его замены на заменители, которые могут быть опасны. Обязательная маркировка гарантирует состав и качество партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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