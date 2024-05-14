В Челябинскую область не пустили 66 тонн газировки неизвестного производства

В Челябинскую область с начала 2024 года не пропустили восемь партий газированных напитков неизвестного производства весом 66 тонн. Продукция была без маркировок, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
«За четыре месяца 2024 года на границе задержано восемь партий газированных напитков или 115 тысяч бутылок общим весом 66 тонн. Иностранная продукция выявлена сотрудниками Челябинской таможни совместно с пограничным управлением ФСБ по региону», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Товар без обязательной маркировки планировали продавать в России. После экспертизы данные передали компетентным органам для привлечения перевозчиков к ответственности. Как отметил начальник таможенного контроля Денис Цымбал, из-за акциза на сахар есть вероятность его замены на заменители, которые могут быть опасны. Обязательная маркировка гарантирует состав и качество партии.
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