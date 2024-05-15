ВСУ попали в критическую ситуацию на двух направлениях

Киев перебросил силы из Часова Яра под Харьков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины перебросили несколько бригад из Часова Яра под Харьков. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР.
"Сейчас из Часова Яра мобилизованные 95-й, 46-й и 82-й бригад отправлены под Харьков", — сообщили в силовых структурах. Информацию передает ТАСС.
Ранее ВС РФ окружили силы ВСУ на востоке Часова Яра. Сейчас территория находится под полным огневым контролем. При этом Киев сейчас находится в критическом моменте российской спецоперации из-за сложностей на харьковском направлении.
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