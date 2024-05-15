ВСУ попали в критическую ситуацию на двух направлениях

ВСУ перебросили свои силы из Часова Яра под Харьков
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Киев перебросил силы из Часова Яра под Харьков
Киев перебросил силы из Часова Яра под Харьков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины перебросили несколько бригад из Часова Яра под Харьков. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР.

"Сейчас из Часова Яра мобилизованные 95-й, 46-й и 82-й бригад отправлены под Харьков", — сообщили в силовых структурах. Информацию передает ТАСС.

Ранее ВС РФ окружили силы ВСУ на востоке Часова Яра.  Сейчас территория находится под полным огневым контролем. При этом Киев сейчас находится в критическом моменте российской спецоперации из-за сложностей на харьковском направлении.

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Вооруженные силы Украины перебросили несколько бригад из Часова Яра под Харьков. Об этом сообщили в силовых структурах ДНР. "Сейчас из Часова Яра мобилизованные 95-й, 46-й и 82-й бригад отправлены под Харьков", — сообщили в силовых структурах. Информацию передает ТАСС. Ранее ВС РФ окружили силы ВСУ на востоке Часова Яра.   Сейчас территория находится под полным огневым контролем. При этом Киев сейчас находится в критическом моменте российской спецоперации из-за сложностей на харьковском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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