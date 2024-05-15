Челябинская семья победила в конкурсе «Большая семья — опора России». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В семье из Челябинска, которая победила в конкурсе пятеро детей
В семье из Челябинска, которая победила в конкурсе пятеро детей Фото:

Многодетная семья Ардашевых из Челябинска победила во Всероссийском конкурсе «Большая семья – опора России» в номинации «Традиция». На состязаниях они поделились семейными традициями и обычаями, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства социальных отношений.

«От всей души поздравляю семью Ардашевых с заслуженной победой в номинации «Традиция»! Вероника, Дмитрий и их пятеро детей – это пример по-настоящему дружной и крепкой семьи. Она нам хорошо известна, в 2023 году они получили региональный знак отличия «Материнская слава»», - сообщила министр соцотношений региона Ирина Буторина.

У супругов Вероники и Дмитрия Ардашевых пятеро детей. Трое из них учатся в лицее в классах с различными учебными углублениями. Некоторые из школьников уже закончили музыкальную школу. Мать Вероника Ардашева считает, что поддержка семейных ценностей, знание истории Родины, национальных традиций, гордость за свою многодетную семью – это главная опора в воспитании своих детей.

Семья Ардашевых победила в семейном в номинации «Традиция».
Семья Ардашевых победила в семейном в номинации «Традиция».
Фото:

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Многодетная семья Ардашевых из Челябинска победила во Всероссийском конкурсе «Большая семья – опора России» в номинации «Традиция». На состязаниях они поделились семейными традициями и обычаями, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства социальных отношений. «От всей души поздравляю семью Ардашевых с заслуженной победой в номинации «Традиция»! Вероника, Дмитрий и их пятеро детей – это пример по-настоящему дружной и крепкой семьи. Она нам хорошо известна, в 2023 году они получили региональный знак отличия «Материнская слава»», - сообщила министр соцотношений региона Ирина Буторина. У супругов Вероники и Дмитрия Ардашевых пятеро детей. Трое из них учатся в лицее в классах с различными учебными углублениями. Некоторые из школьников уже закончили музыкальную школу. Мать Вероника Ардашева считает, что поддержка семейных ценностей, знание истории Родины, национальных традиций, гордость за свою многодетную семью – это главная опора в воспитании своих детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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