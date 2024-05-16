Китай предоставит привилегии компаниям из Челябинской области

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Договоренности были достигнуты в ходе переговоров в министерстве коммерции провинции Хейлунцзян
Договоренности были достигнуты в ходе переговоров в министерстве коммерции провинции Хейлунцзян Фото:

Китай готов предоставить ряд преференций челябинским компаниям, желающим локализовать производство на его территории. Договоренности были достигнуты в ходе переговоров делегации во главе с губернатором Алексеем Текслером и представителями министерства коммерции провинции Хейлунцзян, сообщили 16 мая URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Обсуждался вопрос локализации южноуральских производств в Китае. С такими инициативами выступили „Композит групп Челябинск“ и „СтендАп Инновации“. Китайской стороной уже предложены варианты размещения площадок с преференциальным режимом. В частности, рассматриваются новые районы Харбина, где организована особая экономическая зона», — рассказали в пресс-службе.

Представителей министерства коммерции особенно заинтересовали проекты «СтендАп Инновации». Была достигнута договоренность провести встречу с Департаментом образования провинции Хейлунцзян, чтобы обсудить сотрудничество более детально.

В свою очередь, губернатор Текслер предложил китайской стороне варианты локализации производств компаний из КНР в Челябинской области. Прежде всего, власти региона заинтересованы в проектах по изготовлению электронных компонентов.

Челябинская делегация прилетела в КНР в рамках государственного визита президента России. Владимир Путин прибыл в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. URA.RU рассказывало о том, как в Китае подготовились к визиту российского президента — в фоторепортаже.

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Китай готов предоставить ряд преференций челябинским компаниям, желающим локализовать производство на его территории. Договоренности были достигнуты в ходе переговоров делегации во главе с губернатором Алексеем Текслером и представителями министерства коммерции провинции Хейлунцзян, сообщили 16 мая URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. «Обсуждался вопрос локализации южноуральских производств в Китае. С такими инициативами выступили „Композит групп Челябинск“ и „СтендАп Инновации“. Китайской стороной уже предложены варианты размещения площадок с преференциальным режимом. В частности, рассматриваются новые районы Харбина, где организована особая экономическая зона», — рассказали в пресс-службе. Представителей министерства коммерции особенно заинтересовали проекты «СтендАп Инновации». Была достигнута договоренность провести встречу с Департаментом образования провинции Хейлунцзян, чтобы обсудить сотрудничество более детально. В свою очередь, губернатор Текслер предложил китайской стороне варианты локализации производств компаний из КНР в Челябинской области. Прежде всего, власти региона заинтересованы в проектах по изготовлению электронных компонентов. Челябинская делегация прилетела в КНР в рамках государственного визита президента России. Владимир Путин прибыл в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. URA.RU рассказывало о том, как в Китае подготовились к визиту российского президента — в фоторепортаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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