Китай предоставит привилегии компаниям из Челябинской области

16 мая 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Договоренности были достигнуты в ходе переговоров в министерстве коммерции провинции Хейлунцзян Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Китай готов предоставить ряд преференций челябинским компаниям, желающим локализовать производство на его территории. Договоренности были достигнуты в ходе переговоров делегации во главе с губернатором Алексеем Текслером и представителями министерства коммерции провинции Хейлунцзян, сообщили 16 мая URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. «Обсуждался вопрос локализации южноуральских производств в Китае. С такими инициативами выступили „Композит групп Челябинск“ и „СтендАп Инновации“. Китайской стороной уже предложены варианты размещения площадок с преференциальным режимом. В частности, рассматриваются новые районы Харбина, где организована особая экономическая зона», — рассказали в пресс-службе. Представителей министерства коммерции особенно заинтересовали проекты «СтендАп Инновации». Была достигнута договоренность провести встречу с Департаментом образования провинции Хейлунцзян, чтобы обсудить сотрудничество более детально. В свою очередь, губернатор Текслер предложил китайской стороне варианты локализации производств компаний из КНР в Челябинской области. Прежде всего, власти региона заинтересованы в проектах по изготовлению электронных компонентов. Челябинская делегация прилетела в КНР в рамках государственного визита президента России. Владимир Путин прибыл в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. URA.RU рассказывало о том, как в Китае подготовились к визиту российского президента — в фоторепортаже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китай готов предоставить ряд преференций челябинским компаниям, желающим локализовать производство на его территории. Договоренности были достигнуты в ходе переговоров делегации во главе с губернатором Алексеем Текслером и представителями министерства коммерции провинции Хейлунцзян, сообщили 16 мая URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. «Обсуждался вопрос локализации южноуральских производств в Китае. С такими инициативами выступили „Композит групп Челябинск“ и „СтендАп Инновации“. Китайской стороной уже предложены варианты размещения площадок с преференциальным режимом. В частности, рассматриваются новые районы Харбина, где организована особая экономическая зона», — рассказали в пресс-службе. Представителей министерства коммерции особенно заинтересовали проекты «СтендАп Инновации». Была достигнута договоренность провести встречу с Департаментом образования провинции Хейлунцзян, чтобы обсудить сотрудничество более детально. В свою очередь, губернатор Текслер предложил китайской стороне варианты локализации производств компаний из КНР в Челябинской области. Прежде всего, власти региона заинтересованы в проектах по изготовлению электронных компонентов. Челябинская делегация прилетела в КНР в рамках государственного визита президента России. Владимир Путин прибыл в Пекин с первым после переизбрания зарубежным визитом. В КНР он проведет рабочие встречи с 16 по 17 мая. URA.RU рассказывало о том, как в Китае подготовились к визиту российского президента — в фоторепортаже.