Челябинец отбил у мошенников деньги отца-пенсионера

Житель Магнитогорска Челябинской области не дал обокрасть мошенникам своего пожилого отца. Пенсионер успел взять кредит, но сын отговорил его от перевода на счет, сообщили 22 мая в пресс-службе ГУ МДВ по Челябинской области.
«По указаниям телефонного мошенника 63-лений мужчина оформил кредит и хотел перевести деньги на счет. Перед этим он позвонил своему сыну и рассказал о произошедшем. Тот сразу же предупредил отца, а заемные средства были сохранены», — сообщили в пресс-службе.
Во время мошеннической схемы пенсионеру приходили смс и звонки. По телефону представлялись операторами мобильной связи и сотрудниками портала «Госуслуги». По итогам второго разговора потерпевшего убедили оформить кредит на 650 тысяч рублей.
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