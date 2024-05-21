21 мая 2024

Челябинец отбил у мошенников деньги отца-пенсионера

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Мошенники убедили пенсионера взять кредит на 650 тысяч рублей Фото:

Житель Магнитогорска Челябинской области не дал обокрасть мошенникам своего пожилого отца. Пенсионер успел взять кредит, но сын отговорил его от перевода на счет, сообщили 22 мая в пресс-службе ГУ МДВ по Челябинской области.

«По указаниям телефонного мошенника 63-лений мужчина оформил кредит и хотел перевести деньги на счет. Перед этим он позвонил своему сыну и рассказал о произошедшем. Тот сразу же предупредил отца, а заемные средства были сохранены», — сообщили в пресс-службе.

Во время мошеннической схемы пенсионеру приходили смс и звонки. По телефону представлялись операторами мобильной связи и сотрудниками портала «Госуслуги». По итогам второго разговора потерпевшего убедили оформить кредит на 650 тысяч рублей.

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Житель Магнитогорска Челябинской области не дал обокрасть мошенникам своего пожилого отца. Пенсионер успел взять кредит, но сын отговорил его от перевода на счет, сообщили 22 мая в пресс-службе ГУ МДВ по Челябинской области. «По указаниям телефонного мошенника 63-лений мужчина оформил кредит и хотел перевести деньги на счет. Перед этим он позвонил своему сыну и рассказал о произошедшем. Тот сразу же предупредил отца, а заемные средства были сохранены», — сообщили в пресс-службе. Во время мошеннической схемы пенсионеру приходили смс и звонки. По телефону представлялись операторами мобильной связи и сотрудниками портала «Госуслуги». По итогам второго разговора потерпевшего убедили оформить кредит на 650 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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