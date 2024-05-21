Челябинец отбил у мошенников деньги отца-пенсионера

22 мая 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Мошенники убедили пенсионера взять кредит на 650 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Магнитогорска Челябинской области не дал обокрасть мошенникам своего пожилого отца. Пенсионер успел взять кредит, но сын отговорил его от перевода на счет, сообщили 22 мая в пресс-службе ГУ МДВ по Челябинской области. «По указаниям телефонного мошенника 63-лений мужчина оформил кредит и хотел перевести деньги на счет. Перед этим он позвонил своему сыну и рассказал о произошедшем. Тот сразу же предупредил отца, а заемные средства были сохранены», — сообщили в пресс-службе. Во время мошеннической схемы пенсионеру приходили смс и звонки. По телефону представлялись операторами мобильной связи и сотрудниками портала «Госуслуги». По итогам второго разговора потерпевшего убедили оформить кредит на 650 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Магнитогорска Челябинской области не дал обокрасть мошенникам своего пожилого отца. Пенсионер успел взять кредит, но сын отговорил его от перевода на счет, сообщили 22 мая в пресс-службе ГУ МДВ по Челябинской области. «По указаниям телефонного мошенника 63-лений мужчина оформил кредит и хотел перевести деньги на счет. Перед этим он позвонил своему сыну и рассказал о произошедшем. Тот сразу же предупредил отца, а заемные средства были сохранены», — сообщили в пресс-службе. Во время мошеннической схемы пенсионеру приходили смс и звонки. По телефону представлялись операторами мобильной связи и сотрудниками портала «Госуслуги». По итогам второго разговора потерпевшего убедили оформить кредит на 650 тысяч рублей.