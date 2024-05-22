В Челябинске исчезает разрыв в цене между новым жильем и «вторичкой»

В Челябинске новое и вторичное жилье сравниваются по цене

22 мая 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Сокращение цен между новым и вторичным жильем в городе во многом происходит за счет снижения цен на новостройки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в мае зафиксировано наибольшее сокращение в цене между новым и вторичным жильем по сравнению с другими городами-миллионниками в России. Стоимость квадратного метра в новостройках в городе снизилась на 5,6%, в то время как квадратный метр на вторичном рынке подорожал на 0,1%, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость». «За первые три недели мая в половине городов-миллионников сократилась разница в цене между новостройками и вторичным жильем. Наибольшее сокращение зафиксировано в Челябинске, где средняя цена 1 квадратного метра на первичном рынке снизилась на 5,6%, а на вторичном рынке выросла на 0,1%», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, в Челябинске сокращение цен между новым жильем и квартирами на вторичном рынке во многом происходит за счет снижения цен на новостройки при одновременном росте цен на вторичное жилье. При этом примечательно, что первое место по минимальной разнице между средней ценой «квадрата» в новостройках и рынке готового жилья заняла Москва. На рынке столичных новостроек она выше на 2%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в мае зафиксировано наибольшее сокращение в цене между новым и вторичным жильем по сравнению с другими городами-миллионниками в России. Стоимость квадратного метра в новостройках в городе снизилась на 5,6%, в то время как квадратный метр на вторичном рынке подорожал на 0,1%, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость». «За первые три недели мая в половине городов-миллионников сократилась разница в цене между новостройками и вторичным жильем. Наибольшее сокращение зафиксировано в Челябинске, где средняя цена 1 квадратного метра на первичном рынке снизилась на 5,6%, а на вторичном рынке выросла на 0,1%», — сообщили в пресс-службе. Также в ведомстве отметили, в Челябинске сокращение цен между новым жильем и квартирами на вторичном рынке во многом происходит за счет снижения цен на новостройки при одновременном росте цен на вторичное жилье. При этом примечательно, что первое место по минимальной разнице между средней ценой «квадрата» в новостройках и рынке готового жилья заняла Москва. На рынке столичных новостроек она выше на 2%.