Улицу в центре Екатеринбурга отремонтируют раньше срока

Подрядная организация, которая занимается ремонтом участка дороги Радищева — Куйбышева в Екатеринбурге планирует завершить работы с опережением. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
«Контрактные сроки ремонта по улице 8 Марта от Радищева до Куйбышева — до 20 июля. Подрядная организация планирует завершить работу с опережением», — сообщили в администрации.
Ранее URA.RU рассказывало, что на ремонт девяти дорог в Екатеринбурге планируют потратить миллиард рублей. Общая площадь ремонтных работ составляет 203,9 тысячи квадратных метров. Всего же в Свердловской области к 2026 году проведут ремонт 188 дорожных участков общей площадью более 400 километров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!