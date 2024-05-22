22 мая 2024

Улицу в центре Екатеринбурга отремонтируют раньше срока

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, машины, объезд, мост, ремонт дороги, проспект голикова, заозерный, автомобильная дорога
Всего же на ремонт девяти дорог планируют потратить миллиард рублей Фото:

Подрядная организация, которая занимается ремонтом участка дороги Радищева — Куйбышева в Екатеринбурге планирует завершить работы с опережением. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Контрактные сроки ремонта по улице 8 Марта от Радищева до Куйбышева — до 20 июля. Подрядная организация планирует завершить работу с опережением», — сообщили в администрации.

Ранее URA.RU рассказывало, что на ремонт девяти дорог в Екатеринбурге планируют потратить миллиард рублей. Общая площадь ремонтных работ составляет 203,9 тысячи квадратных метров. Всего же в Свердловской области к 2026 году проведут ремонт 188 дорожных участков общей площадью более 400 километров.

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Подрядная организация, которая занимается ремонтом участка дороги Радищева — Куйбышева в Екатеринбурге планирует завершить работы с опережением. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. «Контрактные сроки ремонта по улице 8 Марта от Радищева до Куйбышева — до 20 июля. Подрядная организация планирует завершить работу с опережением», — сообщили в администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что на ремонт девяти дорог в Екатеринбурге планируют потратить миллиард рублей. Общая площадь ремонтных работ составляет 203,9 тысячи квадратных метров. Всего же в Свердловской области к 2026 году проведут ремонт 188 дорожных участков общей площадью более 400 километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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