Челябинским сиротам повысили выплаты на аренду жилья

23 мая 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Сироты получат больше средств в качестве компенсации за найм жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сиротам Челябинской области повысили компенсацию на аренду жилья. Такое решение принято по инициативе губернатора региона Алексея Текслера в региональном заксобрании, сообщили в пресс-службе областного минсоца. «В связи с ростом стоимости аренды жилья губернатором Алексеем Текслером принято решение с 1 июля 2024 года увеличить размер выплаты до десяти тысяч рублей в городских округах и пяти тысяч рублей в муниципальных районах. Начиная с 2025 года размер выплаты будет индексироваться», — уточнила министр социальных отношений региона Ирина Буторина. В пресс-слуюбе ведомства пояснили, что проект закона разработан специалистами минсоца и получил положительную оценку Комитета по социальной политике. Проект закона будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания. Компенсация за найм жилья введена в регионе для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1 января 2022 года. Ее получают лица старше 18 лет, которым еще не предоставлено жилье. Ранее сумма составляла не более шести тысяч рублей в городах и трех тысяч рублей в сельских районах. Сейчас выплату получают 258 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сиротам Челябинской области повысили компенсацию на аренду жилья. Такое решение принято по инициативе губернатора региона Алексея Текслера в региональном заксобрании, сообщили в пресс-службе областного минсоца. «В связи с ростом стоимости аренды жилья губернатором Алексеем Текслером принято решение с 1 июля 2024 года увеличить размер выплаты до десяти тысяч рублей в городских округах и пяти тысяч рублей в муниципальных районах. Начиная с 2025 года размер выплаты будет индексироваться», — уточнила министр социальных отношений региона Ирина Буторина. В пресс-слуюбе ведомства пояснили, что проект закона разработан специалистами минсоца и получил положительную оценку Комитета по социальной политике. Проект закона будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания. Компенсация за найм жилья введена в регионе для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1 января 2022 года. Ее получают лица старше 18 лет, которым еще не предоставлено жилье. Ранее сумма составляла не более шести тысяч рублей в городах и трех тысяч рублей в сельских районах. Сейчас выплату получают 258 человек.