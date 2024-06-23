23 июня 2024

Садоводы челябинского СНТ обсудят границы участков в мэрии

Садоводы челябинского СНТ обсудят границы участков в мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия состоится 25 июля
Комиссия состоится 25 июля Фото:

В мэрии Челябинска предварительно согласовали границы земельных участков в СНТ «Политтехник». В обсуждении можно будет поучаствовать 25 июля на втором заседани комиссии, принимать змечания от садоводов будут в течении 35 дней, сообщила 24 июня на аппаратном совещании вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«В СНТ „Политтехник“ предварительно согласовали границы земельных участков. Принимать замечания от садоводов будут еще в течение 35 дней. Можно поучаствовать в обсуждении очно — на втором заедании комиссии 25 июля», — сообщила Рыльская.

Ранее в Челябинске уже были определены границы участков в СНТ «Политехник» и «Рассвет» в Советском районе. Были подготовлены кадастровые планы. Первая согласительная комиссия по садам была назначена на 18 июня, следующая — на 2 июля.

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В мэрии Челябинска предварительно согласовали границы земельных участков в СНТ «Политтехник». В обсуждении можно будет поучаствовать 25 июля на втором заседани комиссии, принимать змечания от садоводов будут в течении 35 дней, сообщила 24 июня на аппаратном совещании вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. «В СНТ „Политтехник“ предварительно согласовали границы земельных участков. Принимать замечания от садоводов будут еще в течение 35 дней. Можно поучаствовать в обсуждении очно — на втором заедании комиссии 25 июля», — сообщила Рыльская. Ранее в Челябинске уже были определены границы участков в СНТ «Политехник» и «Рассвет» в Советском районе. Были подготовлены кадастровые планы. Первая согласительная комиссия по садам была назначена на 18 июня, следующая — на 2 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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