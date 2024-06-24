Дерево рухнуло на провода на улице Потемкина (архивное фото)
На улице Потемкина в Челябинске 24 июня огромное дерево рухнуло на линию электропередач. Кадрами того, как многолетнее растение вырвало с корнями, с URA.RU поделился читатель.
«Улица Потемкина. Дерево вырвало с корнями», — сообщил URA.RU читатель.
Согласно видео, крона дерева повредила электропровода. Ствол остался лежать на тротуаре. Повреждение электросети произошло и в центре города. Там без света осталась часть жителей на восьми улицах.
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