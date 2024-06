«Выгнали со сцены под крики «Бис!»: на тюменском этнофестивале случился скандал

В Тюмени на фестивале «Небо и Земля» музыкантов из Челябинска выгнали со сцены

24 июня 2024

На этнофестивале "Небо и Земля" в Тюмени выступают десятки групп со всей России, но в 2024 году некоторые из них были приглашены на "особых условиях" Фото: Денис Моргунов © URA.RU На тюменском фестивале «Небо и Земля» разгорелся скандал: группа Voice Of Mark из Челябинска заявила о том, что им трижды урезали гонорар за выступление, отказались кормить и выгнали со сцены. А после того, как музыканты решили осветить эту историю в СМИ, им пообещали, что внесут группу в «черные списки». Морили голодом и выгнали со сцены Челябинскую группу Voice Of Mark неприятные сюрпризы ждали сразу же по приезде на фестиваль. Им отказали в талонах на еду, чего в прошлые годы никогда не было. Позже выяснился еще один неприятный момент — время выступления команды было сокращено с часу до 30 минут. Талоны на еду в "Этнокафе", как правило, фестиваль предоставляет музыкантам и это обговаривается заранее. Группе Voice Of Mark в них было отказано уже в момент проведения мероприятия Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Мой муж (он же является музыкантом в группе — прим. URA.RU) после долгих уговоров все же получил разрешение продлить выступление при условии, если публика будет этого просить. Когда мы отыграли полчаса слушатели кричали нам „Бис!“ и мы продолжили», — рассказала URA.RU солистка группы Voice Of Mark Katrin Dar. Но под крики зрителей на сцену зашла куратор, чтобы отключить аппаратуру и микрофоны. Группе пришлось удалиться. Отношения по договору и без Сократить время выступления группе было решено прямо во время фестиваля. Челябинская группа выступает на «Небо и Земля» четвертый раз. И только в 2024 году они столкнулись с таким отношением. «Еще перед фестивалем нам три раза меняли куратора. И каждый снижал цену за выступление. Третий куратор Дарья Полякова нам вообще поначалу отказала, хотя у нас уже были договоренности и мы к этой поездке готовились. Поэтому нам осталось только убедить ее нас взять, пусть и за гонорар, который в итоге стал меньше в три раза от первоначального», — рассказала URA. RU солистка группы Voice Of Mark Katrin Dar. Время выступления, его длительность и сумма гонорара всегда прописываются в договоре, который фестиваль заключает с музыкантами. Как рассказала URA.RU музыкальный куратор фестиваля Дарья Полякова, сами музыканты согласились на озвученные условия. «Фестиваль — это огромная машина, которая работает с десятками музыкантов. И со стороны Voice Of Mark нетактично говорить о деньгах. Они же согласились на этот гонорар и за него и отработали. Чтобы вы понимали, мы им снизили гонорар всего на десять тысяч рублей. У них была альтернатива — просто не ехать на фестиваль», — рассказала URA.RU Дарья Полякова. По мнению нового куратора фестиваля - на мероприятии не хватает духовной музыки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Также в разговоре с агентством куратор упомянула, что на осознанном мероприятии, где нет мяса и алкоголя, не место ряду команд и в планах организаторов «зачистить фестиваль под себя». В дальнейшем на нем будут делать больший упор на духовную музыку. Попасть в «черный список» из-за неадекватности Молодые челябинские музыканты боятся потерять карьеру, которая только началась. В разговоре с URA.RU солистка группы Voice Of Mark рассказала, что им угрожали внесением в «черный список», и якобы по этой причине их коллеги по цеху не готовы давать комментарии. «Прежде чем дать интервью мы решили уточнить этот момент у самой Дарьи Поляковой, дабы попробовать урегулировать все мирным путем. На что получили крайне грубый ответ (есть диктофонная запись), а после и вовсе начали получать угрозы о том, что она скинет нашу группу в чаты организаторов, обозначив нас неадекватными артистами. Другие группы опасаются таких конфронтаций и предпочитают тишину», — рассказала URA.RU Katrina Dar. Скандалы фестивалю действительно не нужны. Об этом говорит и куратор Дарья Полякова. «Молодой группе, которая свой статус взращивает на неприятном инфоповоде, я все же скажу: у нас, у организаторов фестивалей, есть много своих чатов, где мы, в том числе обсуждаем адекватность артистов, с которыми работаем. И теперь стоит большой вопрос — хотим ли мы работать с группой у которой такие „низкие вибрации“», — прокомментировала URA.RU куратор фестиваля Дарья Полякова. В ходе беседы с куратором, агентство попросило о комментарии от дирекции фестиваля. Позднее Полякова заявила, что руководство не готово обсуждать сложившуюся ситуацию. Не ответили URA.RU и представители музыкальных групп, чьи контакты журналисту передала куратор для демонстрации другой точки зрения в данном материале. Агентству удалось связаться с бывшими сотрудниками фестиваля «Небо и Земля», чтобы узнать почему сменились сотрудники и появилось такое отношение к давним гостям фестиваля. По комментариям собеседников, пожелавших остаться анонимными, в 2024 году руководством «Небо и Земля» было принято решение увеличить прибыль. Поэтому большая часть групп из крупных городов УрФО, которые раньше выступали за гонорары, в 2024 году не поехали, еще на стадии переговоров понимая, что им не заплатят. И теперь в кулуарах других этнофестивалей музыканты обсуждают жадность и грубость тюменских организаторов, а также причины и следствия блокадной войны между фестивалем и артистами.

