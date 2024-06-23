23 июня 2024

В челябинских лесах и парках установят ловушки для вредителей

Россельхознадзор установит феромонные ловушки в лесах Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Вредные насекомые будут попадаться в ловушки две недели
Вредные насекомые будут попадаться в ловушки две недели Фото:

На лесах, парках и тепличных хозяйствах Челябинской области установят 840 феромонных ловушек на вредителей. Это делается в рамках ежегодного мониторинга фитосанитарного состояния территорий, пояснили 24 июня URA.RU в управлении Россельхознадзора.

«Во время мониторинга будут обследованы поля, территории, прилегающие к складским помещениям, лесные массивы, парки, тепличные хозяйства, элеваторы. В лесных массивах устанавливаются феромонные ловушки на выявление сибирского и непарного шелкопряда и ловушки барьерно-вороночного типа для отлова усачей рода Monochamus. Также феромонные ловушки устанавливаются на территориях садов и питомников», — пояснили в ведомстве.

Через две недели ловушки снимут и со всем содержимым направят в Челябинский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Особое внимание будет уделено территориям региона, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса, а также горчаку ползучему, золотистой картофельной нематоде и повилике. На территории Челябинской области находится 126 таких зон общей площадью 2,8 млн гектара.

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На лесах, парках и тепличных хозяйствах Челябинской области установят 840 феромонных ловушек на вредителей. Это делается в рамках ежегодного мониторинга фитосанитарного состояния территорий, пояснили 24 июня URA.RU в управлении Россельхознадзора. «Во время мониторинга будут обследованы поля, территории, прилегающие к складским помещениям, лесные массивы, парки, тепличные хозяйства, элеваторы. В лесных массивах устанавливаются феромонные ловушки на выявление сибирского и непарного шелкопряда и ловушки барьерно-вороночного типа для отлова усачей рода Monochamus. Также феромонные ловушки устанавливаются на территориях садов и питомников», — пояснили в ведомстве. Через две недели ловушки снимут и со всем содержимым направят в Челябинский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Особое внимание будет уделено территориям региона, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса, а также горчаку ползучему, золотистой картофельной нематоде и повилике. На территории Челябинской области находится 126 таких зон общей площадью 2,8 млн гектара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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