В челябинских лесах и парках установят ловушки для вредителей

На лесах, парках и тепличных хозяйствах Челябинской области установят 840 феромонных ловушек на вредителей. Это делается в рамках ежегодного мониторинга фитосанитарного состояния территорий, пояснили 24 июня URA.RU в управлении Россельхознадзора.
«Во время мониторинга будут обследованы поля, территории, прилегающие к складским помещениям, лесные массивы, парки, тепличные хозяйства, элеваторы. В лесных массивах устанавливаются феромонные ловушки на выявление сибирского и непарного шелкопряда и ловушки барьерно-вороночного типа для отлова усачей рода Monochamus. Также феромонные ловушки устанавливаются на территориях садов и питомников», — пояснили в ведомстве.
Через две недели ловушки снимут и со всем содержимым направят в Челябинский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Особое внимание будет уделено территориям региона, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса, а также горчаку ползучему, золотистой картофельной нематоде и повилике. На территории Челябинской области находится 126 таких зон общей площадью 2,8 млн гектара.
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