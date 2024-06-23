23 июня 2024

Челябинец выплатит более миллиона рублей за травмы ребенку в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла в июне 2023 года
Авария произошла в июне 2023 года Фото:

В Карталинском городском суде вынесен приговор жителю города, признанному виновным в ДТП, повлекшем тяжкий вред здоровью малолетнего ребенка. Мужчина обязан выплатить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда малышу, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде 1,5 года ограничения свободы и лишения права управления на один год», — сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, осужденный должен будет возместить материальный ущерб на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Происшествие, ставшее причиной судебного разбирательства, произошло в июне 2023 года. По данным следствия, обвиняемый, управляя автомобилем Лада, не предоставил преимущество в движении автомобилю Тойота.

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В Карталинском городском суде вынесен приговор жителю города, признанному виновным в ДТП, повлекшем тяжкий вред здоровью малолетнего ребенка. Мужчина обязан выплатить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда малышу, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде 1,5 года ограничения свободы и лишения права управления на один год», — сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, осужденный должен будет возместить материальный ущерб на сумму свыше 50 тысяч рублей. Происшествие, ставшее причиной судебного разбирательства, произошло в июне 2023 года. По данным следствия, обвиняемый, управляя автомобилем Лада, не предоставил преимущество в движении автомобилю Тойота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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