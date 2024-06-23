Челябинец выплатит более миллиона рублей за травмы ребенку в ДТП

В Карталинском городском суде вынесен приговор жителю города, признанному виновным в ДТП, повлекшем тяжкий вред здоровью малолетнего ребенка. Мужчина обязан выплатить один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда малышу, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Суд назначил виновному наказание в виде 1,5 года ограничения свободы и лишения права управления на один год», — сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, осужденный должен будет возместить материальный ущерб на сумму свыше 50 тысяч рублей.
Происшествие, ставшее причиной судебного разбирательства, произошло в июне 2023 года. По данным следствия, обвиняемый, управляя автомобилем Лада, не предоставил преимущество в движении автомобилю Тойота.
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