В Конгрессе США резко высказались об атаках ВСУ по мирным жителям Севастополя

Атака ВСУ Севастополя американскими ракетами ATACMS не должна была произойти. С таким заявлением выступила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде», — написала Грин на своей странице в соцсети X. Она добавила, что единственная граница, которые должны защищать США — это своя собственная, а конституция обязывает власти защищать Штаты.
Так Грин прокомментировала пост пользователя, который упомянул использование США своих разведывательных беспилотников для наведения ударов по мирному населению в Севастополе. Пользователь приложил к своему сообщению фотографию с мониторингового ресурса Flightradar, демонстрирующую маршрут полета американского дрона RQ-4 над Черным морем.
Армия Украины атаковала Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе дети. Пострадавших — 151. Губернатор региона Михаил Развожаев объявил 24 июня днем траура.
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