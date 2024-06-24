В Конгрессе США резко высказались об атаках ВСУ по мирным жителям Севастополя

Конгрессвумен Грин раскритиковала удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
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Конгрессвумен Грин раскритиковала удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Конгрессвумен Грин раскритиковала удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю Фото:
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Около 100 человек пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Атака ВСУ Севастополя американскими ракетами ATACMS не должна была произойти. С таким заявлением выступила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде», — написала Грин на своей странице в соцсети X. Она добавила, что единственная граница, которые должны защищать США — это своя собственная, а конституция обязывает власти защищать Штаты.

Так Грин прокомментировала пост пользователя, который упомянул использование США своих разведывательных беспилотников для наведения ударов по мирному населению в Севастополе. Пользователь приложил к своему сообщению фотографию с мониторингового ресурса Flightradar, демонстрирующую маршрут полета американского дрона RQ-4 над Черным морем. 

Армия Украины атаковала Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе дети. Пострадавших — 151. Губернатор региона Михаил Развожаев объявил 24 июня днем траура.

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Атака ВСУ Севастополя американскими ракетами ATACMS не должна была произойти. С таким заявлением выступила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. «Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде», — написала Грин на своей странице в соцсети X. Она добавила, что единственная граница, которые должны защищать США — это своя собственная, а конституция обязывает власти защищать Штаты. Так Грин прокомментировала пост пользователя, который упомянул использование США своих разведывательных беспилотников для наведения ударов по мирному населению в Севастополе. Пользователь приложил к своему сообщению фотографию с мониторингового ресурса Flightradar, демонстрирующую маршрут полета американского дрона RQ-4 над Черным морем.  Армия Украины атаковала Севастополь пятью ракетами ATACMS с кассетным частями. Были сбиты четыре из них. Последняя отклонилась от курса и разорвалась над пляжем с отдыхающими. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе дети. Пострадавших — 151. Губернатор региона Михаил Развожаев объявил 24 июня днем траура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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