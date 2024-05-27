Главные оппоненты застройщиков вернулись к работе в новом составе

Свердловское отделение ВООПИиК вернулось к работе спустя три года

27 мая 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Теперь за сносами домов-памятников будут тщательно следить члены ВООПИиК Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге возобновляет работу региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Его заморозили в 2021 году из-за претензий к предыдущему составу, который допустил снос аэропорта «Уктус». На пресс-конференции, где побывало URA.RU, команда представила новых членов организации и озвучила планы. Председателем обновленного свердловского отделения стала координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова, ее заместителем — архитектор-реставратор Дмитрий Демин. Всего в новый состав ВООПИиК вошли 16 человек — Ольга Беляева, Дмитрий Винокуров, Андрей Григорьев, Алексей Кофман и Людмила Токменинова, ревизионную комиссию возглавила Дарья Скапкарева, участница «ТомСойерФест» в Екатеринбурге. В первую очередь, члены ВООПИиК займутся мониторингом объектов культурного наследия (ОКН), который ни разу в регионе не проводился. Команда намерена проверить состояние 1496 объектов, который разбросаны по всей области. Делать это намерены с привлечением волонтером — они должны будут сфотографировать все дома-памятники, чтобы у общественников появилось представление, где расположены исторические здания и в каком они состоянии на данный момент. «Это серьезный шаг к тому, чтобы навести какой-то более-менее порядок и понять общую картину. Поскольку такого еще не проводилось, точные даты, когда будет окончен мониторинг, назвать сложно, но мы надеемся, что в этом году мы закончим», — подчеркнул Алексей Кофман из движения «Мирные жители». Команда планирует курировать работу организаций, которых нанимают застройщики для реставрации ОКН, а также привлекать волонтеров к починке домов. Общественники признаются: их пугает, что некоторые компании уродуют дома-памятники своей реставрацией и превращают здания в «садовые домики». В списке дел числится налаживание связей с представителями власти. ВООПИиК намерено внедрять представителей отделения в мэрию Екатеринбурга, различные советы и региональную Общественную палату. Не в последнюю очередь свердловское отделение планирует заниматься историко-культурными экспертизами. «У нас сейчас в отделении уже есть два эксперта, рассчитываем на третьего. Будет проводиться полноценная экспертиза по зонам охраны, сохранениям объектов», — пояснила Сахарова. Вопрос со сносом исторических зданий в Екатеринбурге стоит очень остро. В этом году ночью 24 января неожиданно стали сносить усадьбу Топоркова, которую волонтеры из «ТомСойерФест» восстанавливали в 2019 году. В мэрии заявляли, что о сносе дома их никто не предупреждал. Защитники усадьбы написали письмо на имя свердловского губернатора Евгения Куйвашева, после его вмешательства демонтаж остановили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге возобновляет работу региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Его заморозили в 2021 году из-за претензий к предыдущему составу, который допустил снос аэропорта «Уктус». На пресс-конференции, где побывало URA.RU, команда представила новых членов организации и озвучила планы. Председателем обновленного свердловского отделения стала координатор общественного движения «Реальная история» Марина Сахарова, ее заместителем — архитектор-реставратор Дмитрий Демин. Всего в новый состав ВООПИиК вошли 16 человек — Ольга Беляева, Дмитрий Винокуров, Андрей Григорьев, Алексей Кофман и Людмила Токменинова, ревизионную комиссию возглавила Дарья Скапкарева, участница «ТомСойерФест» в Екатеринбурге. В первую очередь, члены ВООПИиК займутся мониторингом объектов культурного наследия (ОКН), который ни разу в регионе не проводился. Команда намерена проверить состояние 1496 объектов, который разбросаны по всей области. Делать это намерены с привлечением волонтером — они должны будут сфотографировать все дома-памятники, чтобы у общественников появилось представление, где расположены исторические здания и в каком они состоянии на данный момент. «Это серьезный шаг к тому, чтобы навести какой-то более-менее порядок и понять общую картину. Поскольку такого еще не проводилось, точные даты, когда будет окончен мониторинг, назвать сложно, но мы надеемся, что в этом году мы закончим», — подчеркнул Алексей Кофман из движения «Мирные жители». Команда планирует курировать работу организаций, которых нанимают застройщики для реставрации ОКН, а также привлекать волонтеров к починке домов. Общественники признаются: их пугает, что некоторые компании уродуют дома-памятники своей реставрацией и превращают здания в «садовые домики». В списке дел числится налаживание связей с представителями власти. ВООПИиК намерено внедрять представителей отделения в мэрию Екатеринбурга, различные советы и региональную Общественную палату. Не в последнюю очередь свердловское отделение планирует заниматься историко-культурными экспертизами. «У нас сейчас в отделении уже есть два эксперта, рассчитываем на третьего. Будет проводиться полноценная экспертиза по зонам охраны, сохранениям объектов», — пояснила Сахарова. Вопрос со сносом исторических зданий в Екатеринбурге стоит очень остро. В этом году ночью 24 января неожиданно стали сносить усадьбу Топоркова, которую волонтеры из «ТомСойерФест» восстанавливали в 2019 году. В мэрии заявляли, что о сносе дома их никто не предупреждал. Защитники усадьбы написали письмо на имя свердловского губернатора Евгения Куйвашева, после его вмешательства демонтаж остановили.