Появились подробности о госконтрактах завода, давшего взятку Шамарину

ТАСС: завод из дела Шамарина выполнял госконтракты более чем на 442 млн рублей

24 мая 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Вадим Шамарин получал взятки через посредников, пишут СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“», руководители которого упоминаются в связи с коррупционным делом начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина, получал государственные контракты на общую сумму более 442 миллиона рублей. Информация об этом следует из данных системы проверки контрагентов. «Завод „Телта“ в 2015 году получил контракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 в российское военное ведомство на сумму 278,9 млн рублей, а также госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд „Воентелекома“ на сумму 163,6 млн рублей», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные системы. Ранее стало известно, что «Телта» поставляла армии телефоны для закрытых сетей связи с автоматическим определителем номера. В той же системе проверки указано, что первый госконтракт был завершен заводом в марте 2016 года, а второй в январе 2016. При этом, по информации Следкома, Шаманов получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года. Шамарина задержали по подозрению в коррупции 22 мая. После допроса он был взят под стражу. Впоследствии генералу были предъявлены обвинения в получении взятки на сумму 36 миллионов рублей, которую, как утверждается, он получил от гендиректора «Телты» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Однако «Коммерсант» писал, что они действовали через посредников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“», руководители которого упоминаются в связи с коррупционным делом начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина, получал государственные контракты на общую сумму более 442 миллиона рублей. Информация об этом следует из данных системы проверки контрагентов. «Завод „Телта“ в 2015 году получил контракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 в российское военное ведомство на сумму 278,9 млн рублей, а также госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд „Воентелекома“ на сумму 163,6 млн рублей», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные системы. Ранее стало известно, что «Телта» поставляла армии телефоны для закрытых сетей связи с автоматическим определителем номера. В той же системе проверки указано, что первый госконтракт был завершен заводом в марте 2016 года, а второй в январе 2016. При этом, по информации Следкома, Шаманов получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года. Шамарина задержали по подозрению в коррупции 22 мая. После допроса он был взят под стражу. Впоследствии генералу были предъявлены обвинения в получении взятки на сумму 36 миллионов рублей, которую, как утверждается, он получил от гендиректора «Телты» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Однако «Коммерсант» писал, что они действовали через посредников.