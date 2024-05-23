23 мая 2024

В Челябинске открылся ресторан «комфортной» еды

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по кубку "Каменный цветок". Екатеринбург, выпечка, круассан
Главный десерт ресторана — медовый круассан — шеф-повар посвятил своей возлюбленной Фото:

В Челябинске открылся ресторан Balance с концепцией «комфортных» блюд. В меню заведения классические курсы из мучных изделий, морепродуктов и мяса в авторском исполнении.

«Наше меню — это творческий подход к классическим блюдам, где каждый ингредиент играет свою роль. От свежих морепродуктов до изысканных десертов», — сообщило руководство ресторана в соцсети «ВКонтакте».

Концепция «комфортной» еды в ресторанах заключается в наполнении меню классическими блюдами, вызывающими ностальгию у посетителей. Balance в качестве стартеров представили 15 закусок. Среди них крудо из магаданского гребешка, намазка из копченой рыбы, бутерброды с ростбифом, брокколи фри, а также несколько вариаций креветок.

Среди салатов блюда с крабом и апельсином, хрустящим баклажаном, ростбифом с гренками. На горячее гостям предлагают пять паст и шесть вариантов блюд, среди которых говяжья щечка на дранике и калач со рванной свининой в сливочном соусе. В качестве супов два варианта — Том Ям с креветками и томатный суп с зубаткой.

Шеф заведения Макс Захаров также добавил в меню десерт, посвященный своей возлюбленной. Медовый круассан он сравнил с эмоциями от поцелуя любимой женщины.

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В Челябинске открылся ресторан Balance с концепцией «комфортных» блюд. В меню заведения классические курсы из мучных изделий, морепродуктов и мяса в авторском исполнении. «Наше меню — это творческий подход к классическим блюдам, где каждый ингредиент играет свою роль. От свежих морепродуктов до изысканных десертов», — сообщило руководство ресторана в соцсети «ВКонтакте». Концепция «комфортной» еды в ресторанах заключается в наполнении меню классическими блюдами, вызывающими ностальгию у посетителей. Balance в качестве стартеров представили 15 закусок. Среди них крудо из магаданского гребешка, намазка из копченой рыбы, бутерброды с ростбифом, брокколи фри, а также несколько вариаций креветок. Среди салатов блюда с крабом и апельсином, хрустящим баклажаном, ростбифом с гренками. На горячее гостям предлагают пять паст и шесть вариантов блюд, среди которых говяжья щечка на дранике и калач со рванной свининой в сливочном соусе. В качестве супов два варианта — Том Ям с креветками и томатный суп с зубаткой. Шеф заведения Макс Захаров также добавил в меню десерт, посвященный своей возлюбленной. Медовый круассан он сравнил с эмоциями от поцелуя любимой женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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