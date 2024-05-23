В Челябинске открылся ресторан «комфортной» еды

24 мая 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Главный десерт ресторана — медовый круассан — шеф-повар посвятил своей возлюбленной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске открылся ресторан Balance с концепцией «комфортных» блюд. В меню заведения классические курсы из мучных изделий, морепродуктов и мяса в авторском исполнении. «Наше меню — это творческий подход к классическим блюдам, где каждый ингредиент играет свою роль. От свежих морепродуктов до изысканных десертов», — сообщило руководство ресторана в соцсети «ВКонтакте». Концепция «комфортной» еды в ресторанах заключается в наполнении меню классическими блюдами, вызывающими ностальгию у посетителей. Balance в качестве стартеров представили 15 закусок. Среди них крудо из магаданского гребешка, намазка из копченой рыбы, бутерброды с ростбифом, брокколи фри, а также несколько вариаций креветок. Среди салатов блюда с крабом и апельсином, хрустящим баклажаном, ростбифом с гренками. На горячее гостям предлагают пять паст и шесть вариантов блюд, среди которых говяжья щечка на дранике и калач со рванной свининой в сливочном соусе. В качестве супов два варианта — Том Ям с креветками и томатный суп с зубаткой. Шеф заведения Макс Захаров также добавил в меню десерт, посвященный своей возлюбленной. Медовый круассан он сравнил с эмоциями от поцелуя любимой женщины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске открылся ресторан Balance с концепцией «комфортных» блюд. В меню заведения классические курсы из мучных изделий, морепродуктов и мяса в авторском исполнении. «Наше меню — это творческий подход к классическим блюдам, где каждый ингредиент играет свою роль. От свежих морепродуктов до изысканных десертов», — сообщило руководство ресторана в соцсети «ВКонтакте». Концепция «комфортной» еды в ресторанах заключается в наполнении меню классическими блюдами, вызывающими ностальгию у посетителей. Balance в качестве стартеров представили 15 закусок. Среди них крудо из магаданского гребешка, намазка из копченой рыбы, бутерброды с ростбифом, брокколи фри, а также несколько вариаций креветок. Среди салатов блюда с крабом и апельсином, хрустящим баклажаном, ростбифом с гренками. На горячее гостям предлагают пять паст и шесть вариантов блюд, среди которых говяжья щечка на дранике и калач со рванной свининой в сливочном соусе. В качестве супов два варианта — Том Ям с креветками и томатный суп с зубаткой. Шеф заведения Макс Захаров также добавил в меню десерт, посвященный своей возлюбленной. Медовый круассан он сравнил с эмоциями от поцелуя любимой женщины.