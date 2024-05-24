Правительство отменило проверки в школах и вузах

Правительство заменило плановые проверки школ и вузов профилактическими визитами

24 мая 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Профилактические визиты в школу будут проводиться в течение одного дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство России приняло решение отменить плановые проверки учебных заведений. Они будут заменены профилактическими визитами. Об этом стало из заявления руководитель аппарата правительства Дмитрия Григоренко. «Проверки учебных заведений всех уровней мы заменили профилактическими визитами. При этом сделали их обязательными, чтобы минимизировать риски нарушения законодательства такими организациями. Что важно — в качестве обратной связи от социальных организаций получаем положительный отклик на изменения», — сказал Григоренко. Его слова приводит официальный telegram-канал правительства. Теперь, по словам Григоренко, образовательные учреждения могут сконцентрироваться на основной деятельности без дополнительной нагрузки в виде штрафов и проверок. Отмечается, что профвизит — «фактически выездная консультация для бизнеса». Он будет занимать один день, вместо 10. Также согласно сообщение, практика замены плановых проверок на профилактический визиты ранее касались только поликлиник, детских домов и домов-интернатов, чья деятельность относится к высокорисковой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство России приняло решение отменить плановые проверки учебных заведений. Они будут заменены профилактическими визитами. Об этом стало из заявления руководитель аппарата правительства Дмитрия Григоренко. «Проверки учебных заведений всех уровней мы заменили профилактическими визитами. При этом сделали их обязательными, чтобы минимизировать риски нарушения законодательства такими организациями. Что важно — в качестве обратной связи от социальных организаций получаем положительный отклик на изменения», — сказал Григоренко. Его слова приводит официальный telegram-канал правительства. Теперь, по словам Григоренко, образовательные учреждения могут сконцентрироваться на основной деятельности без дополнительной нагрузки в виде штрафов и проверок. Отмечается, что профвизит — «фактически выездная консультация для бизнеса». Он будет занимать один день, вместо 10. Также согласно сообщение, практика замены плановых проверок на профилактический визиты ранее касались только поликлиник, детских домов и домов-интернатов, чья деятельность относится к высокорисковой.