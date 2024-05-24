Ресторатор Шапров: в Челябинске остро ощущается дефицит поваров

© Служба новостей «URA.RU»
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Бар Дабл Эль. Челябинск, шапров кирилл
Рост числа вакансий для поваров летом связан с увеличением нагрузки в сезон, отметил Шапров Фото:

В Челябинске перед началом летнего сезона рестораны массово начали предлагать работу поварам. О том, что в регионе наблюдается острый дефицит работников ресторанной кухни, URA.RU рассказал владелец заведений «Дабл Эль» и Y bistro Кирилл Шапров.

«Дефицит поваров остро ощущается и продолжается еще с 2020 года. Мы в поисках хороших кадров постоянно, но летом нагрузка увеличивается и необходимо искать дополнительный персонал», — сообщил URA.RU ресторатор.

Необходимость в новых кадрах летом появляется и из-за «гастролей» работников. Часть поваров в сезон выбирает уезжать на подработки в туристические города — Сочи или Крым. Однако, даже несмотря на работу в заведениях высокого уровня, оплата за смену получается меньше, чем в Челябинске.

Шапров также отметил, что больше всего в поиске профессионалов ему помогают личные контакты. Шефы заведений подбирают персонал тем же способом, приглашая уже знакомых поваров работать под своим руководством.

Изменилось и отношение к сотрудникам. Если в 2013 году повар в чем-то не устраивал владельцев заведений, с ним прекращали работать. Сейчас работников стараются обучить, объяснить нюансы, а также получить обратную связь о комфорте на рабочем месте.

«При поиске поваров никто не отменял такой вариант, как техникумы. Ребята только заканчивают и приходят к нам. У нас есть несколько таких сотрудников. Обучаем их и стараемся сделать максимально комфортные условия», — уточнил ресторатор.

Согласно объявлениям и публикациям в соцсетях, поваров ищут также пиццерии Mozzarella и «Додо пицца», бистро «Популист», а также рестораны «Буфет на Большой», Paulaner Brauhaus, «Асаби», «Сицилия», «По Чесноку» и «Караван Сарай». В кадрах нуждаются и точки на фудкортах — в числе соискателей заведения «Картошка», «Душа Востока», «ЧеГо» и Holiday Pizza.

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В Челябинске перед началом летнего сезона рестораны массово начали предлагать работу поварам. О том, что в регионе наблюдается острый дефицит работников ресторанной кухни, URA.RU рассказал владелец заведений «Дабл Эль» и Y bistro Кирилл Шапров. «Дефицит поваров остро ощущается и продолжается еще с 2020 года. Мы в поисках хороших кадров постоянно, но летом нагрузка увеличивается и необходимо искать дополнительный персонал», — сообщил URA.RU ресторатор. Необходимость в новых кадрах летом появляется и из-за «гастролей» работников. Часть поваров в сезон выбирает уезжать на подработки в туристические города — Сочи или Крым. Однако, даже несмотря на работу в заведениях высокого уровня, оплата за смену получается меньше, чем в Челябинске. Шапров также отметил, что больше всего в поиске профессионалов ему помогают личные контакты. Шефы заведений подбирают персонал тем же способом, приглашая уже знакомых поваров работать под своим руководством. Изменилось и отношение к сотрудникам. Если в 2013 году повар в чем-то не устраивал владельцев заведений, с ним прекращали работать. Сейчас работников стараются обучить, объяснить нюансы, а также получить обратную связь о комфорте на рабочем месте. «При поиске поваров никто не отменял такой вариант, как техникумы. Ребята только заканчивают и приходят к нам. У нас есть несколько таких сотрудников. Обучаем их и стараемся сделать максимально комфортные условия», — уточнил ресторатор. Согласно объявлениям и публикациям в соцсетях, поваров ищут также пиццерии Mozzarella и «Додо пицца», бистро «Популист», а также рестораны «Буфет на Большой», Paulaner Brauhaus, «Асаби», «Сицилия», «По Чесноку» и «Караван Сарай». В кадрах нуждаются и точки на фудкортах — в числе соискателей заведения «Картошка», «Душа Востока», «ЧеГо» и Holiday Pizza.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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