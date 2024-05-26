Буданов пообещал уничтожить весь Черноморский флот ВМФ России

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Буданов Кирилл,  stock
Буданов* пообещал уничтожить ВМФ России, когда соберет всю коллекцию кораблей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Весь Черноморский военно-морской флот (ВМФ) России будет уничтожен, пообещал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Такое заявление он сделал, когда рассказывал о своем увлечении по коллекционированию моделей кораблей.

«Если говорим о морских дронах, у меня модельки кораблей стоят. Новый [уничтоженный корабль] появляется — новая [модель корабля в коллекции]. Надеюсь, когда-нибудь полную полку заставлю. Это будет означать, что Черноморский флот закончился», — заявил Буданова, рассказывая о своей коллекции. Его слова передает Gazeta.ua.

Ранее Буданов признал успехи российской армии в Авдеевке во время освобождения города. Это произошло в феврале 2024 года. ВСУ выбежали из города еще до официального распоряжения по отступлению от главкома ВСУ Александра Сырского.

Также начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Вадим Скибицкий сообщил, что на Украине стремительно ухудшается ситуация на фронте. Страна не может стабилизировать линию соприкосновения у Очеретино, при этом ВС РФ продолжают делать успехи в продвижении, передает Pravda.Ru.

*Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Весь Черноморский военно-морской флот (ВМФ) России будет уничтожен, пообещал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Такое заявление он сделал, когда рассказывал о своем увлечении по коллекционированию моделей кораблей. «Если говорим о морских дронах, у меня модельки кораблей стоят. Новый [уничтоженный корабль] появляется — новая [модель корабля в коллекции]. Надеюсь, когда-нибудь полную полку заставлю. Это будет означать, что Черноморский флот закончился», — заявил Буданова, рассказывая о своей коллекции. Его слова передает Gazeta.ua. Ранее Буданов признал успехи российской армии в Авдеевке во время освобождения города. Это произошло в феврале 2024 года. ВСУ выбежали из города еще до официального распоряжения по отступлению от главкома ВСУ Александра Сырского. Также начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Вадим Скибицкий сообщил, что на Украине стремительно ухудшается ситуация на фронте. Страна не может стабилизировать линию соприкосновения у Очеретино, при этом ВС РФ продолжают делать успехи в продвижении, передает Pravda.Ru. *Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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