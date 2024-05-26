Буданов пообещал уничтожить весь Черноморский флот ВМФ России

Весь Черноморский военно-морской флот (ВМФ) России будет уничтожен, пообещал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Такое заявление он сделал, когда рассказывал о своем увлечении по коллекционированию моделей кораблей.
«Если говорим о морских дронах, у меня модельки кораблей стоят. Новый [уничтоженный корабль] появляется — новая [модель корабля в коллекции]. Надеюсь, когда-нибудь полную полку заставлю. Это будет означать, что Черноморский флот закончился», — заявил Буданова, рассказывая о своей коллекции. Его слова передает Gazeta.ua.
Ранее Буданов признал успехи российской армии в Авдеевке во время освобождения города. Это произошло в феврале 2024 года. ВСУ выбежали из города еще до официального распоряжения по отступлению от главкома ВСУ Александра Сырского.
Также начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майора Вадим Скибицкий сообщил, что на Украине стремительно ухудшается ситуация на фронте. Страна не может стабилизировать линию соприкосновения у Очеретино, при этом ВС РФ продолжают
*Кирилл Буданов внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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