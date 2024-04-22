Глава ГУР признал успех российских войск в Авдеевке

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Буданов Кирилл. Stock, Буданов Кирилл
Кирилл Буданов* признал успехи ВС РФ во взятии Авдеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взятие Авдеевки в ДНР стало реальным успехом ВС РФ. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«У россиян был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать. Это факт», — заявил он в интервью украинской службе BBC.

Город Авдеевка был освобожден в феврале этого года. Украинские военные бежали из города за сутки до официального распоряжения об отступлении главкома ВСУ Александра Сырского. О взятии населенного пункта президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля.

Ранее в Авдеевке сотрудники УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) нашли заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием. Среди прочего там была найдена нацистская символика и шприцы с неизвестным веществом.

* Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Взятие Авдеевки в ДНР стало реальным успехом ВС РФ. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «У россиян был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать. Это факт», — заявил он в интервью украинской службе BBC. Город Авдеевка был освобожден в феврале этого года. Украинские военные бежали из города за сутки до официального распоряжения об отступлении главкома ВСУ Александра Сырского. О взятии населенного пункта президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля. Ранее в Авдеевке сотрудники УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) нашли заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием. Среди прочего там была найдена нацистская символика и шприцы с неизвестным веществом. * Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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