Глава ГУР признал успех российских войск в Авдеевке

22 апреля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов* признал успехи ВС РФ во взятии Авдеевки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Авдеевки в ДНР стало реальным успехом ВС РФ. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «У россиян был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать. Это факт», — заявил он в интервью украинской службе BBC. Город Авдеевка был освобожден в феврале этого года. Украинские военные бежали из города за сутки до официального распоряжения об отступлении главкома ВСУ Александра Сырского. О взятии населенного пункта президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля. Ранее в Авдеевке сотрудники УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) нашли заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием. Среди прочего там была найдена нацистская символика и шприцы с неизвестным веществом. * Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взятие Авдеевки в ДНР стало реальным успехом ВС РФ. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). «У россиян был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать. Это факт», — заявил он в интервью украинской службе BBC. Город Авдеевка был освобожден в феврале этого года. Украинские военные бежали из города за сутки до официального распоряжения об отступлении главкома ВСУ Александра Сырского. О взятии населенного пункта президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля. Ранее в Авдеевке сотрудники УФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) нашли заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием. Среди прочего там была найдена нацистская символика и шприцы с неизвестным веществом. * Кирилл Буданов — внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов