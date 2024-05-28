В России резко подорожает ягодная продукция

В России ягоды и ягодная продукция значительно подорожает из-за падения курса рубля, роста издержек и поздних заморозков. Цены на ягоды ожидаются выше на 20–30%. Об этом рассказала генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий.
«В России резко подорожают ягоды и вся ягодная продукция: от джемов и варенья до соков и киселей. Причина — падение курса рубля, рост издержек и поздние заморозки, погубившие в некоторых хозяйствах до 90 процентов будущего урожая», — передает слова Ирины Козий «Парламентская газета».
Отмечается, что цены на ягоды ожидаются выше на 20–30%. Особенно подорожает черная смородина, урожай которой сократится в два-три раза по разным регионам. Большие потери этой ягоды из-за заморозков наблюдаются уже второй год, сказано в тексте.
Сильные заморозки ударили по российским регионам в мае 2024 года. Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщала, что в стране планируют ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю от аномальных морозов. По ее словам, посевы погибли на площади 830 тысяч гектаров. Правительство даже будет рассматривать закупку яблок из-за границы. Однако она заявляла, что таких проблем с зерном и ягодами не возникнет.
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