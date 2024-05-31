США рассматривают возможность предъявления Китаю ультиматума в контексте торговых отношений с Россией. Об этом написала британская газета Financial Times.
«США и Европа должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения», — скажет первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на встрече в Германии. Это стало известно из материалов, оказавшихся в распоряжении Financial Times.
Адеймо подчеркнет, что компании Китая не могут делать и то, и другое. В случае невыполнения требований Вашингтон готов применить санкции к китайским компаниям, которые занимаются поставками продукции для российской оборонной промышленности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по вопросу давления США на Китай из-за отношений с Москвой «нечего комментировать». Он также добавил, что Москва и Пекин продолжат развивать собственное сотрудничество.
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