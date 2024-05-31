FT: США поставят Китай перед жестким выбором между Россией и Западом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США могут поставить Китай перед выбором между Россией и Западом
США могут поставить Китай перед выбором между Россией и Западом Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США рассматривают возможность предъявления Китаю ультиматума в контексте торговых отношений с Россией. Об этом написала британская газета Financial Times.

«США и Европа должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения», — скажет первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на встрече в Германии. Это стало известно из материалов, оказавшихся в распоряжении Financial Times.

Адеймо подчеркнет, что компании Китая не могут делать и то, и другое. В случае невыполнения требований Вашингтон готов применить санкции к китайским компаниям, которые занимаются поставками продукции для российской оборонной промышленности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по вопросу давления США на Китай из-за отношений с Москвой «нечего комментировать». Он также добавил, что Москва и Пекин продолжат развивать собственное сотрудничество.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США рассматривают возможность предъявления Китаю ультиматума в контексте торговых отношений с Россией. Об этом написала британская газета Financial Times. «США и Европа должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения», — скажет первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на встрече в Германии. Это стало известно из материалов, оказавшихся в распоряжении Financial Times. Адеймо подчеркнет, что компании Китая не могут делать и то, и другое. В случае невыполнения требований Вашингтон готов применить санкции к китайским компаниям, которые занимаются поставками продукции для российской оборонной промышленности. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по вопросу давления США на Китай из-за отношений с Москвой «нечего комментировать». Он также добавил, что Москва и Пекин продолжат развивать собственное сотрудничество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...