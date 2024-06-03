Минимальная температура воды в Челябинске составила девять градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске наиболее теплая вода для купания оказалась на пляже «Первоозерный» на озере Первое, там она достигла 19 градусов. А о том, какая температура воды в водоемах, сообщили URA.RU 3 июня спасатели муниципальных пляжей.

«В этом году пляж „Первоозерный“ начал свою работу 15 мая. Купание разрешено. Температура воды составляет 19 градусов», — сообщил URA.RU сотрудник службы спасения пляжа.

На территории пляжа «Первоозерный» работают от двух до четырех спасателей. Там располагаются: карниз, защищающий от солнца, биотуалеты и детская площадка. В воде установлены ограничители для детей в виде буйков.

На пляже «Чуриловский», который также находится на берегу озера Первое, замечен самый низкий показатель. Вода там прогрелась до девяти градусов. На территории работают трое спасателей, а пляжная зона оборудована деревяными зонтами. Однако добраться до пляжа не просто. Из-за ям на дорогах образовались грязевые лужи, через которые проедет не каждый автомобиль.

На Шершневском водохранилище располагается пляж «Городской». На нем купание запрещено, но, несмотря на это, там работают четыре спасателя. Замеры температуры показали, что вода прогрелась до 17 градусов. Для детей есть батут, стоимость которого 150 рублей за 20 минут. Также можно взять на прокат сапборд. Цена — 500 рублей. На пляже «Шершневский» температура воды такая же, как и на «Городском». Купание там разрешено, и часть акватории ограждена буйками для безопасного плавания детей, а также работают трое спасателей.

Пляж «Новороссийский» на озере Смолино вскоре оборудуют спусковой дорожкой для инвалидов. Купание на территории разрешено, температура воды составила 15 градусов. Небольшая зона выделена буйками. На момент посещения пляжа работало два спасателя. Они заявили, что вскоре штаб будет пополнен.

На акватории Смолино находится пляж «Восход». На нем купание запрещено и температуру воды указать не смогли. На территории спасатели замечены не были. Однако на пляже предлагается аренда беседок и площадка для волейбола. К берегу уже успело прибить тину и водоросли.