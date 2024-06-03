03 июня 2024

Названа дата рассмотрения Госдумой проекта по изменению налоговой системы

Володин: Поправки о совершенствовании налоговой системы ГД рассмотрит 20 июня
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, володин вячеслав
Совет Госдумы направил в регионы проект по улучшению налоговой системы, сообщил Володин Фото:
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Изменение налоговой системы 2024

Госдума рассмотрит пакет законопроектов, направленных на усовершенствование налоговой системы 20 июня. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Совет Госдумы направил для обсуждения в регионах правительственные законопроекты на эту тему, внесенные ранее кабмином. Пакет будет рассмотрен Госдумой 20 июня», — отметил Володин, пишут РИА Новости.

Он уточнил, что среди предложений — законопроект, предусматривающий налоговый возврат в размере 7% уплаченного НДФЛ для семей с двумя или более детьми, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточных минимума на душу населения. Таким образом, эти семьи будут платить 6% НДФЛ благодаря возврату. Кроме того, в пакет входит законопроект об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект закона о совершенствовании налоговой системы РФ. По словам главы профильного комитета ГД Евгения Маркова, рассмотрят инициативу в течение 30 дней.

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Госдума рассмотрит пакет законопроектов, направленных на усовершенствование налоговой системы 20 июня. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Совет Госдумы направил для обсуждения в регионах правительственные законопроекты на эту тему, внесенные ранее кабмином. Пакет будет рассмотрен Госдумой 20 июня», — отметил Володин, пишут РИА Новости. Он уточнил, что среди предложений — законопроект, предусматривающий налоговый возврат в размере 7% уплаченного НДФЛ для семей с двумя или более детьми, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточных минимума на душу населения. Таким образом, эти семьи будут платить 6% НДФЛ благодаря возврату. Кроме того, в пакет входит законопроект об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года. Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект закона о совершенствовании налоговой системы РФ. По словам главы профильного комитета ГД Евгения Маркова, рассмотрят инициативу в течение 30 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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