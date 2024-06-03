Названа дата рассмотрения Госдумой проекта по изменению налоговой системы

Госдума рассмотрит пакет законопроектов, направленных на усовершенствование налоговой системы 20 июня. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Совет Госдумы направил для обсуждения в регионах правительственные законопроекты на эту тему, внесенные ранее кабмином. Пакет будет рассмотрен Госдумой 20 июня», — отметил Володин, пишут РИА Новости.
Он уточнил, что среди предложений — законопроект, предусматривающий налоговый возврат в размере 7% уплаченного НДФЛ для семей с двумя или более детьми, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточных минимума на душу населения. Таким образом, эти семьи будут платить 6% НДФЛ благодаря возврату. Кроме того, в пакет входит законопроект об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект закона о совершенствовании налоговой системы РФ. По словам главы профильного комитета ГД Евгения Маркова, рассмотрят инициативу в течение 30 дней.
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