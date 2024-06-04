В Копейске (Челябинская область) 4 июня состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города. Как URA.RU сообщили в комиссии, к выборам мэра будут допущены два кандидата, один из них — женщина.
«До выборов на пост главы города допущена в настоящее время исполняющая обязанности мэра Светлана Логанова. Ее соперником станет директор школы №44 Сергей Типушков», — сообщили в комиссии.
Помимо Логановой и Типушкова, документы для отбора подавали глава села Миасского Красноармейского района Сергей Бердников и экс-депутат горсобрания Елена Завражная. Также документы подавала ранее не участвовавшая в политической жизни Копейска Мария Петухова, однако на заседание конкурсной комиссии она не явилась.
Из двух отобранных кандидатов главу Копейска выберут на заседании депутаты горсобрания. Это произойдет до конца июня. В случае неизбрания мэром Типушков продолжит предвыборную борьбу уже на довыборах депутатов горсобрания, которые состоятся 8 сентября. Он выиграл праймериз «Единой России» в мае этого года.
Выборы мэра Копейска были назначены в конце марта. Прежний мэр города Андрей Фалейчик после пяти лет руководства муниципалитетом перешел на работу в правительство региона, став вице-губернатором.
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