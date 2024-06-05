Челябинский хоккеист из НХЛ Ничушкин примет участие в турнире Медиалиги

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Новый турнир объединить хоккеистов и представителей медиасферы
Новый турнир объединить хоккеистов и представителей медиасферы Фото:

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо» челябинец Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне хоккейной Медиалиги. Об этом 5 июня сообщило ТАСС со ссылкой на президента Медиалиги Николая Осипова.

«Второй сезон лиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве, но мы рассчитываем провести ряд игр в регионах. Из игроков НХЛ точно пока известно, что сыграет Валерий Ничушкин», — цитирует Осипова агентство.

Ничушкин — уроженец Челябинска. 29-летний хоккеист является обладателем Кубка Стэнли 2022 года в составе «Колорадо Эвеланш». В нынешнем сезоне хоккеист не доиграл до конца сезона. 14 мая стало известно, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам и будет отстранен от матчей на шесть месяцев. Причины не назывались.

Медийная хоккейная лига — это новая лига, которая объединяет хоккей и медиа. В лиге играют команды, состоящие из представителей СМИ, телевидения, радио и других медиасфер. Принимают в ней участие и профессиональные спортсмены. Формат лиги подразумевает не только спортивное состязание, но и благотворительные акции, культурные мероприятия и активное взаимодействие с болельщиками.

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо» челябинец Валерий Ничушкин примет участие во втором сезоне хоккейной Медиалиги. Об этом 5 июня сообщило ТАСС со ссылкой на президента Медиалиги Николая Осипова. «Второй сезон лиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве, но мы рассчитываем провести ряд игр в регионах. Из игроков НХЛ точно пока известно, что сыграет Валерий Ничушкин», — цитирует Осипова агентство. Ничушкин — уроженец Челябинска. 29-летний хоккеист является обладателем Кубка Стэнли 2022 года в составе «Колорадо Эвеланш». В нынешнем сезоне хоккеист не доиграл до конца сезона. 14 мая стало известно, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам и будет отстранен от матчей на шесть месяцев. Причины не назывались. Медийная хоккейная лига — это новая лига, которая объединяет хоккей и медиа. В лиге играют команды, состоящие из представителей СМИ, телевидения, радио и других медиасфер. Принимают в ней участие и профессиональные спортсмены. Формат лиги подразумевает не только спортивное состязание, но и благотворительные акции, культурные мероприятия и активное взаимодействие с болельщиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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