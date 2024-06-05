Свердловский насильник, получивший огромный срок, подал в суд на свидетеля

05 июня 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Алексей Дементьев был осужден по нескольким тяжким статьям УК РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Новой Ляли (Свердловская область) Алексей Дементьев, который в 2019-м получил 19 лет колонии сексуальное насилие над несовершеннолетними, подал иск к Алисе (имя изменено), чьи показания легли в основу обвинения. Сам Дементьев считает, что девушка оговорила его, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Дементьев думает, что получил приговор из-за показаний Алисы. Именно она в суде сказала, что своими глазами видела, как происходило изнасилование двух ее подруг. Теперь осужденный пытается добиться того, чтобы дело отправили на повторное рассмотрение. Для этого ему нужно, чтобы слова Алисы признали ложными», — объяснил собеседник агентства. Заседание состоялось 4 июня. Суд в Новой Ляле отклонил иск Дементьева к Алисе. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. В настоящее время Дементьев отбывает наказание в ИК-47 (Каменск-Уральский). Инцидент, после которого он попал в колонию, произошел летом 2017 года. Тогда к нему в квартиру приехали три школьницы (Алиса была среди них). У него дома девочки распивали спиртное, а затем Алексей переспал с двумя из них. Спустя некоторое время на Дементьева написали заявление в полицию. Подробности истории URA.RU описывало в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Новой Ляли (Свердловская область) Алексей Дементьев, который в 2019-м получил 19 лет колонии сексуальное насилие над несовершеннолетними, подал иск к Алисе (имя изменено), чьи показания легли в основу обвинения. Сам Дементьев считает, что девушка оговорила его, сообщил URA.RU осведомленный источник. «Дементьев думает, что получил приговор из-за показаний Алисы. Именно она в суде сказала, что своими глазами видела, как происходило изнасилование двух ее подруг. Теперь осужденный пытается добиться того, чтобы дело отправили на повторное рассмотрение. Для этого ему нужно, чтобы слова Алисы признали ложными», — объяснил собеседник агентства. Заседание состоялось 4 июня. Суд в Новой Ляле отклонил иск Дементьева к Алисе. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. В настоящее время Дементьев отбывает наказание в ИК-47 (Каменск-Уральский). Инцидент, после которого он попал в колонию, произошел летом 2017 года. Тогда к нему в квартиру приехали три школьницы (Алиса была среди них). У него дома девочки распивали спиртное, а затем Алексей переспал с двумя из них. Спустя некоторое время на Дементьева написали заявление в полицию. Подробности истории URA.RU описывало в отдельном материале.