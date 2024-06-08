Челябинцы пожаловались на стоки от канализации, которые сливаются в Первое озеро

Жители переулка Мамина 2б/1 в Челябинске жалуются на канализационные стоки, которые сливаются в Первое озеро уже четыре дня. Об этом рассказали очевидцы.
«Челябинск, переулок Мамина 2б/1. Прорвало, похоже, очистные сооружения и все содержимое откачивают прямо в Первое озеро. До благоустроенного пляжа — 50 метров», — рассказала Екатерина. Об этом пишет сайт «74.ру».
Во всей округе уже четыре дня стоит ужасный запах канализацией. В диспетчерской службе МУП «ПОВВ» сообщили, что в Первое озеро ничего не откачивают. «Зафиксировано повреждение сетей на двух улицах, на месте работает специальная машина, которая откачивает воду в канализационный сток. Там есть канализационная станция», — рассказала диспетчер, пишет «Первое областное».
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
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