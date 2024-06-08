08 июня 2024
07 июня 2024

Челябинцы пожаловались на стоки от канализации, которые сливаются в Первое озеро

© Служба новостей «URA.RU»
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До благоустроенного пляжа всего 50 метров Фото:

Жители переулка Мамина 2б/1 в Челябинске жалуются на канализационные стоки, которые сливаются в Первое озеро уже четыре дня. Об этом рассказали очевидцы.

«Челябинск, переулок Мамина 2б/1. Прорвало, похоже, очистные сооружения и все содержимое откачивают прямо в Первое озеро. До благоустроенного пляжа — 50 метров», — рассказала Екатерина. Об этом пишет сайт «74.ру».

Во всей округе уже четыре дня стоит ужасный запах канализацией. В диспетчерской службе МУП «ПОВВ» сообщили, что в Первое озеро ничего не откачивают. «Зафиксировано повреждение сетей на двух улицах, на месте работает специальная машина, которая откачивает воду в канализационный сток. Там есть канализационная станция», — рассказала диспетчер, пишет «Первое областное».

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.

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Жители переулка Мамина 2б/1 в Челябинске жалуются на канализационные стоки, которые сливаются в Первое озеро уже четыре дня. Об этом рассказали очевидцы. «Челябинск, переулок Мамина 2б/1. Прорвало, похоже, очистные сооружения и все содержимое откачивают прямо в Первое озеро. До благоустроенного пляжа — 50 метров», — рассказала Екатерина. Об этом пишет сайт «74.ру». Во всей округе уже четыре дня стоит ужасный запах канализацией. В диспетчерской службе МУП «ПОВВ» сообщили, что в Первое озеро ничего не откачивают. «Зафиксировано повреждение сетей на двух улицах, на месте работает специальная машина, которая откачивает воду в канализационный сток. Там есть канализационная станция», — рассказала диспетчер, пишет «Первое областное». Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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