Челябинцы пожаловались на стоки от канализации, которые сливаются в Первое озеро

08 июня 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

До благоустроенного пляжа всего 50 метров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители переулка Мамина 2б/1 в Челябинске жалуются на канализационные стоки, которые сливаются в Первое озеро уже четыре дня. Об этом рассказали очевидцы. «Челябинск, переулок Мамина 2б/1. Прорвало, похоже, очистные сооружения и все содержимое откачивают прямо в Первое озеро. До благоустроенного пляжа — 50 метров», — рассказала Екатерина. Об этом пишет сайт «74.ру». Во всей округе уже четыре дня стоит ужасный запах канализацией. В диспетчерской службе МУП «ПОВВ» сообщили, что в Первое озеро ничего не откачивают. «Зафиксировано повреждение сетей на двух улицах, на месте работает специальная машина, которая откачивает воду в канализационный сток. Там есть канализационная станция», — рассказала диспетчер, пишет «Первое областное». Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации Челябинска. Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители переулка Мамина 2б/1 в Челябинске жалуются на канализационные стоки, которые сливаются в Первое озеро уже четыре дня. Об этом рассказали очевидцы. «Челябинск, переулок Мамина 2б/1. Прорвало, похоже, очистные сооружения и все содержимое откачивают прямо в Первое озеро. До благоустроенного пляжа — 50 метров», — рассказала Екатерина. Об этом пишет сайт «74.ру». Во всей округе уже четыре дня стоит ужасный запах канализацией. В диспетчерской службе МУП «ПОВВ» сообщили, что в Первое озеро ничего не откачивают. «Зафиксировано повреждение сетей на двух улицах, на месте работает специальная машина, которая откачивает воду в канализационный сток. Там есть канализационная станция», — рассказала диспетчер, пишет «Первое областное». Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу администрации Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.